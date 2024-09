Erdrutsch in der Schweiz

Die Region um Saas-Fee ist auf dem Landweg derzeit nicht zu erreichen. Zur Evakuierung gibt es eine Luftbrücke. Schaulustige und Abenteurer behindern Sprengungen.

red/dpa 07.09.2024 - 18:03 Uhr

Aus dem abgeschnittenen Saastal in der Schweiz sind Hunderte Menschen mit einer Helikopter-Luftbrücke ausgeflogen worden. Die Straße in die Bergtourismus-Region um Saas-Fee ist seit einem Unwetter und Erdrutsch nicht mehr zu befahren Die Luftbrücke war am Freitag für rund 2.200 gestrandete Touristen eingerichtet worden. Viele der Gäste stammen aus der Schweiz. Für den wenige Minuten dauernden Flug von Saas-Fee nach Stalden sind 140 Franken (150 Euro) zu bezahlen.