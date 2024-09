Ein Runder Tisch bündelt die Aktivitäten in Baden-Württemberg zur Integration von geflüchteten Menschen in den Arbeitsmarkt. Die aktuellen Zahlen signalisieren Fortschritte. Doch an einigen Stellen läuft es nicht so rund.

Matthias Schiermeyer 09.09.2024 - 17:42 Uhr

In einer aufgeheizten politischen Debatte um die Abwehr von Geflüchteten setzen die für deren Integration maßgeblichen Institutionen in Baden-Württemberg einen dicken Kontrapunkt: Bei ihrem zweiten Runden Tisch an diesem Dienstag wollen alle dafür bedeutenden Akteure beraten, wie die Menschen aus der Ukraine und den anderen Asylherkunftsländern noch schneller in Arbeit gebracht werden können.