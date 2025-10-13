RS-Viren lösen bei Babys schwere Infektionen aus, die häufig im Krankenhaus behandelt werden müssen. Doch das habe sich mittlerweile geändert, sagen Stuttgarter Ärzte.
Säuglinge, die keine Luft mehr bekommen und mit einer Atemmaske versorgt werden müssen. Wenige Monate alte Babys, die so hoch fiebern, dass sie in die Intensivstation verlegt werden. Der Stuttgarter Kinderarzt Neyssan Rafat kennt all diese Fälle zu Genüge – und deren Auslöser: „Respiratorische Syncytial-Viren, kurz RS-Viren, sind gerade für Neugeborene sehr gefährlich“, sagt der Ärztlicher Direktor der Neonatologie und neonatologischen Intensivmedizin am Klinikum Stuttgart. Denn sie lösen schwere Atemwegserkrankungen aus bis hin zur Lungenentzündung. „In seltenen Fällen können diese Zustände auch lebensbedrohlich sein“, sagt Rafat. Besonders gefährdet sind Frühgeborene sowie Kinder mit angeborenen Herz- oder Lungenfehlern oder Immundefekten.