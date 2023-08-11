 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Baden-Württemberg

  4. Erfrischung garantiert - 7 Orte zum Nasswerden

Ausflüge in BW Erfrischung garantiert - 7 Orte zum Nasswerden

Erfrischung garantiert - 7 Orte zum Nasswerden
1
Nichts für Frostbeulen: Baden in der Großen Lauter. Foto: IMAGO//Wilhelm Mierendorf

Badehose nicht vergessen! Sieben erfrischende Ideen für Aktivitäten am Wasser – vom Planschen in der Lauter übers Wakeboarding in Mannheim bis zum Moorwasserbad in Aulendorf.

Freizeit und Unterhaltung: Theresa Schäfer (the)

Wenn die Sonne so richtig vom Himmel knallt, will man vor allem eines: Abkühlung. Wir haben ein paar erfrischende Ideen: sieben schöne Orte und Aktivitäten am Wasser – vom Wakeboarding in Mannheim bis zum Moorwasserbad in Aulendorf.

 
/Wilhelm Mierendorf

Das Große Lautertal

Eiskalt ist sie, die Lauter – und schnell, denn das Flüsschen auf der Schwäbischen Alb hat eine ordentliche Strömung. Kanu- und Kajakfahren darf man im Großen Lautertal (Kreis Reutlingen und Alb-Donau-Kreis) inzwischen gar nicht mehr. Aber auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist das Tal, ein Teil des Biosphärengebiets Schwäbische Alb, einen Ausflug wert. Hinter beinahe jeder Wegbiegung thront eine Burgruine auf den schroffen Felsen. Wer sich traut und sich an Gänsehaut nicht stört, darf auch ins Wasser – das geht dank flacher Einstiege zum Beispiel am Lauterinfozentrum bei Gomadingen oder auf der Liegewiese bei Bichishausen. Übrigens: Eine Kugel Lautertal-Eis, das in Indelhausen von der Familie Bachmann selbst gemacht wird, ist ein Muss!

Mehr Infos gibt es hier

Unsere Empfehlung für Sie

4 Tagesausflüge in Baden.Württemberg, die wenig kosten

Sommerferien in Baden-Württemberg Vier Tagesausflüge, die wenig kosten

Schluchsee, Heidelberg und Co.: Von Stuttgart aus gibt es viele Städte und Seen, die einen Ausflug wert sind.
Foto: Wakeboarding Mannheim

Wasserski- und Wakeboardinganlage Mannheim am Rheinauer See

Action pur – mit 30 km/h wird man an der Wasserski- und Wakeboardinganlage Mannheim durchs Wasser gezogen. Jeder, der sicher schwimmen kann, kann sich auf den Wasserskiern oder Wakeboards versuchen. Nach den obligatorischen ersten Bauch- oder Popoplatschern haben die meisten den Dreh irgendwann raus. Wer es sich traut, kann dann an Rampen und Kickern Sprünge versuchen. Ein besonderes Erlebnis ist das Foilboarden, bei dem man auf einem Flügel über die Wasseroberfläche gleitet. Die Ausrüstung kann vor Ort ausgeliehen werden – Schwimmweste und Standardskier, Teller und Kneeboards sind im Fahrpreis inklusive. In den Ferien bieten die Betreiber des Cableparks auch mehrtägige Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse an.

Mehr Infos gibt es hier

/IMAGO/WireStock

Bad Uracher und Gütersteiner Wasserfälle

Keine falschen Hoffnungen: allein ist man hier selten. Erst einmal muss man sich in den Besucherstrom einreihen, der sich von den Parkplätzen im Maisental den Brühlbach entlang zu den bekannten Wasserfällen von Bad Urach (Kreis Reutlingen) schiebt. Bis hierhin kommen noch alle – rüstige Rentnergruppen und Familien mit Kleinkindern. Schließlich sind sie ja auch gar so schön und fotogen, die Wasserkaskaden, die über die Felsen in die Tiefe stürzen. Doch es lohnt sich, nach dem obligatorischen Apfelschorle am Kiosk auf der Hochwiese nicht umzukehren. Denn jetzt beginnt er eigentlich erst, der deutlich ruhigere Teil des Premiumwanderwegs Wasserfallsteig, der vor ein paar Jahren zu Deutschlands schönstem Wanderweg gekürt wurde. Vom Rutschenfelsen hat man einen tollen Blick und auf dem Fohlenhof des Haupt- und Landgestüts Marbach kann man edle Vollblüter beim Grasen sehen. Das eigentliche Highlight der Zehn-Kilometer-Tour kommt aber zum Schluss: Der Abstieg über die Gütersteiner Wasserfälle mit ihrem verwunschenen Wasserbecken – das mit seinen moosigen Steinen so märchenhaft wirkt, dass jederzeit eine schöne Meerjungfrau oder zumindest der Froschkönig daraus auftauchen könnte.

Mehr Infos gibt es hier

Unsere Empfehlung für Sie

Kunst, Kultur und Kulinarik: Darum ist Basel ideal für einen Wochenendausflug

Kunst, Kultur und Kulinarik Darum ist Basel ideal für einen Wochenendausflug

Basel ist ideal für einen Städtetrip im Sommer: Erfrischung gibt’s hier an jeder Ecke. Man kann nicht nur in vielen Brunnen baden, sondern sich auch im Rhein treiben lassen. Dazu findet man Kunst, Kultur und Kulinarik.
Foto: Imago/IMAGO/imageBROKER/Daniel Schoenen

Schluchsee

Segeln, Windsurfen, Tauchen, Schwimmen – der Schluchsee ist ein Eldorado für Wassersportler. Nur Motorboote sucht man am größten See des Schwarzwald vergeblich, aber die scheint auch niemand so richtig zu vermissen. Die Ufer des einstigen Gletschersees sind relativ unverbaut, deshalb kann man an vielen Stellen sein Badetuch ausbreiten. Ob am Wolfsgrund, der Amalienruh oder dem familienfreundlichen Naturstrandbad Seebrugg – an schönen Sommertagen ist man am Schluchsee bestimmt nicht alleine. Der Tipp: Früh kommen oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad abgeschiedenere Badestellen ansteuern, zum Beispiel die Kaiserbucht. Wer Action sucht und fröhliches Kindergejauchze gut abkann, verbringt den Schluchsee-Tag vielleicht auch im Freizeitbad Aqua Fun: Hier gibt es eine über 100 Meter lange Rutsche, einen Strömungskanal und auch Zugang zum See.

Mehr Infos gibt es hier

/IMAGO/imageBROKER/Lilly

Blautopf

Dieses Blau ist einfach faszinierend. Der Blautopf leuchtet so sagenhaft, dass man sich problemlos vorstellen kann, Eduard Mörikes schöne Lau tauche jeden Moment aus dem Wasser auf. Die 22 Meter tiefe Karstquelle in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis), eine der größten Deutschlands, sieht je nach Wetter und Tageszeit immer wieder anders aus – 50 Shades of Blue sozusagen. Der Blautopf ist der Zugang eines unterirdischen Höhlensystems, das bis heute nicht vollständig erkundet ist. Die Tropfsteinhöhlen bleiben Forschern vorbehalten. Um den Blautopf zu schützen, ist auch das Baden verboten. Dafür gibt es rund herum viele schöne Wanderwege – die erfrischende saphirblau-smaragdgrün schimmernde Wasserfläche stets im Blick. Die historische Hammerschmiede mit ihrem Wasserrad ist nicht nur ein pittoreskes Fotomotiv – hier gibt es auch ein Schmiedemuseum. Unbedingt einplanen: Eine Fahrt mit dem Blautopfbähnle. Und wer bei seinem Besuch in Blaubeuren partout noch nass werden will, der taucht zum Schluss noch in den Blautopfbädern ab.

Mehr Infos gibt es hier

Foto: Stadt Aulendorf/Ingo Rack

Steeger See in Aulendorf

Weiches Moorwasser soll ja so gut sein für die Haut – in Aulendorf (Kreis Ravensburg) kann man ausprobieren, ob das stimmt. Das Naturfreibad Steeger See ist eines der schönsten Oberschwabens. Mitten im See steht ein drei Meter hoher Sprungturm, ein Fußball- und ein Volleyballfeld gibt es auch. Die Liegewiese wird von vielen großen Bäumen beschattet. Besonders schön: An allen Freitagen darf man baden, bis die Sonne untergeht. Wer nicht nur planschen, sondern auch noch etwas über das Landschaftsschutzgebiet mit seiner besonderen Moorflora lernen möchte: Rund um den See führt ein etwa 1,2 Kilometer langer Naturlehrpfad.

Mehr Infos gibt es hier

Foto: Imago/ARNULF HETTRICH

Stocherkahnfahren in Tübingen

Einfach immer wieder schön – sich das pittoreske Tübingen vom Neckar aus anzuschauen. Mancher dürfte vollauf zufrieden damit sein, sich auf einem der typischen langen Stocherkahne an den bunten Häuserfronten der Unistadt und ihrem berühmten Hölderlinturm vorbeifahren zu lassen, zuzuschauen, wie auf der Mauer am Neckarufer die jungen Menschen die Sonne genießen, ein Eis essen, quatschen. Weinproben, Poesiefahrten, stimmungsvolle Abendfahrten – rund um den Tübinger Stocherkahn ist einiges geboten. 

Unsere Empfehlung für Sie

Ausflüge in Baden-Württemberg: 7 Geheimtipps für den Bodenseetrip

Ausflüge in Baden-Württemberg 7 Geheimtipps für den Bodenseetrip

Der Bodensee boomt. Doch es gibt immer noch Neues zu entdecken. Sieben Ausflugstipps für einen Bodenseeurlaub abseits der Hotspots.

Wer aber selbst Stochern lernen will, kann in Tübingen das „Stocherkahndiplom” machen. Ein erfahrener „Stocherer“ bringt einem bei, wie’s geht. Außer dem Verkehrsverein Tübingen gibt es auch etliche private Anbieter – eine Vorabrecherche im Internet lohnt sich also.

Weitere Themen

Wetter in Baden-Württemberg: Abschied mit Blitz und Donner: Hitzewelle geht zu Ende

Wetter in Baden-Württemberg Abschied mit Blitz und Donner: Hitzewelle geht zu Ende

Die hitzigen Sonnentage gehen in einigen Regionen des Landes mit einem ordentlichen Wumms zu Ende. Denn bei Blitz und Donner kann es am Wochenende ungemütlich werden.
Erlebnisbad Rulantica: Mann nach Missbrauch von Sechsjähriger aus Rulantica-Bad gefasst

Erlebnisbad Rulantica Mann nach Missbrauch von Sechsjähriger aus Rulantica-Bad gefasst

Aus einem Besuch des Europa-Park-Bades Rulantica wird ein Alptraum: Ein Kind verschwindet und wird später mutmaßlich missbraucht. Nun ist ein Verdächtiger in Rumänien aufgespürt worden.
Alternativen zum Pflegeheim: Wie wohnt man im Alter am besten?

Alternativen zum Pflegeheim Wie wohnt man im Alter am besten?

Der Abschied aus den eigenen vier Wänden fällt Älteren schwer. Muss er sein? Und wann? Wichtig: Frühzeitige Gespräche mit der Familie über Optionen fürs Wohnen im Alter.
Von Christoph Link
Tübinger OB diskutiert mit AfD: Streitgespräch zwischen Palmer und Frohnmaier: Nur Tübinger dürfen in die Halle

Tübinger OB diskutiert mit AfD Streitgespräch zwischen Palmer und Frohnmaier: Nur Tübinger dürfen in die Halle

Der Tübinger OB Boris Palmer wird nach einem Deal mit der AfD am 5. September mit dem Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier diskutieren. Ab sofort ist die Anmeldung möglich.
Von Florian Dürr
Vor Trump-Putin-Gipfel: Harald Schmidt spottet über Mark Rutte – „Hat Poster von Trump über seinem Bett“

Vor Trump-Putin-Gipfel Harald Schmidt spottet über Mark Rutte – „Hat Poster von Trump über seinem Bett“

Kurz vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska spottet Harald Schmidt über Nato-Generalsekretär Mark Rutte.
Erlebnisbad Rulantica: Sechjährige missbraucht – Identifizierung von Verdächtigem zog sich hin

Erlebnisbad Rulantica Sechjährige missbraucht – Identifizierung von Verdächtigem zog sich hin

Der Besuch im Erlebnis-Bad Rulantica endet in einem Alptraum. Ein Kind verschwindet und berichtet später von Missbrauch. Es dauert Tage, bis ein Verdächtiger identifiziert ist. Warum?
Nach Missbrauch nahe Rulantica: Polizei will noch nicht mit Foto nach Verdächtigem fahnden

Nach Missbrauch nahe Rulantica Polizei will noch nicht mit Foto nach Verdächtigem fahnden

Ein Kind wird aus dem Erlebnisbad Rulantica gelockt und missbraucht. Ein Verdächtiger ist identifiziert, aber auf der Flucht. Warum sucht man nicht öffentlich mit einem Foto nach ihm?
Crashkurs mit Ministerpräsident: Abbord und Breschdling: Kretschmann feiert Dialekte auf Instagram

Crashkurs mit Ministerpräsident Abbord und Breschdling: Kretschmann feiert Dialekte auf Instagram

Winfried Kretschmann zeigt sich in einem Instagram-Reel von seiner charmantesten Seite. Mit liebevollen Sprach-Fundstücken würdigt er die Dialektvielfalt im Land.
Von Elisabeth Remmert
Prozess in Karlsruhe: Missbrauchsskandal: 19 Mädchen zu Pornografie überredet

Prozess in Karlsruhe Missbrauchsskandal: 19 Mädchen zu Pornografie überredet

Ein Mann wendet perfide Taktiken an, um Mädchen zum Senden kinderpornografischen Materials zu überreden. Jetzt wird er angeklagt.
Autofahrer aufgepasst: A8 bei Pforzheim Samstagnacht komplett gesperrt

Autofahrer aufgepasst A8 bei Pforzheim Samstagnacht komplett gesperrt

In der Nacht auf Sonntag ist die Strecke komplett gesperrt. Welche Umleitungen für Autofahrer eingerichtet sind – und worauf sie jetzt achten sollten.
Weitere Artikel zu Ausflüge Ferien Baden Ausflugstipps Schwimmen
 