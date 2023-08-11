Ausflüge in BW Erfrischung garantiert - 7 Orte zum Nasswerden
Badehose nicht vergessen! Sieben erfrischende Ideen für Aktivitäten am Wasser – vom Planschen in der Lauter übers Wakeboarding in Mannheim bis zum Moorwasserbad in Aulendorf.
Wenn die Sonne so richtig vom Himmel knallt, will man vor allem eines: Abkühlung. Wir haben ein paar erfrischende Ideen: sieben schöne Orte und Aktivitäten am Wasser – vom Wakeboarding in Mannheim bis zum Moorwasserbad in Aulendorf.