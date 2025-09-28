Bereits im ersten Wahlgang setzte sich Tobias Degode am Sonntag bei der Wahl zum neuen Leonberger Verwaltungschef mit 50,89 Prozent der Stimmen durch.
28.09.2025 - 20:35 Uhr
Das war es also. Punkt 19.04 Uhr am Wahlabend steht fest: Leonberg hat ein neues Verwaltungsoberhaupt. Bei der OB-Wahl an diesem Sonntag setzte sich Tobias Degode laut vorläufigem Endergebnis mit 50,89 Prozent der Stimmen gleich im ersten Wahlgang durch. Dass es nicht zu einer Stichwahl kommen wird, kommt für so manche Beobachter des Wahlkampfes doch überraschend.