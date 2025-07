Erinnern in Stuttgart: Fritz Bauer Ehre machen!

Sollte Fritz Bauer Stuttgarter Ehrenbürger werden? Antwort: Ja! Ohne Wenn und Aber! Die von der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes sowie dem Verein Weissenburg in dem Projekt „Der Liebe wegen“ aufgeworfene und gleichzeitig befürwortete Frage hat nur leider einen Haken: Die posthume Verleihung der Ehrenbürgerwürde an den 1903 in Stuttgart geborenen und 1968 in Frankfurt am Main verstorbenen großen Kämpfer für Gerechtigkeit und Freiheit ist rechtlich nicht möglich. Das geltende Stuttgarter Stadtrecht schließt selbst eine symbolhafte Verleihung des Ehrenbürgerrechts an Verstorbene aus. Trotzdem setzen die beiden Vereine mit ihrem Vorstoß für den „Ehrenbürger Bauer“ in Stuttgart einen wichtigen Impuls.