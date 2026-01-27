Eine Initiative mahnt am Holocaust-Gedenktag die Umbenennung des Ferdinand-Porsche-Gymnasiums an. Vor Porsche Store in der Innenstadt stößt die Aktion nicht nur auf Zustimmung.
27.01.2026 - 20:42 Uhr
Die Stuttgarter Initiative „Kein NS-Täter-Name für Schule“ hat den Holocaust-Gedenktag am 27. Januar zum Anlass genommen, um zum wiederholten Male vom Gemeinderat die Namensänderung des Ferdinand-Porsche-Gymnasiums Zuffenhausen einzufordern. Um dem Ansinnen Nachdruck zu verleihen, veranstaltete die Gruppierung aus Unterstützern der Stuttgarter Erinnerungskultur am Dienstagnachmittag einen „Gedenkzug“ vom Stuttgarter Rathaus zur Gedenkstätte Hotel Silber, dem ehemaligen Hauptquartier der Gestapo in Stuttgart.