Sie war eine berühmte Gold- und Silberschmiedin, bis die Nazis erst ihre Existenz zerstörten und ihr dann das Leben nahmen: Paula Straus. SPD und Volt wollen ihr einen Platz widmen.
26.09.2025 - 14:33 Uhr
Der Stöckach-Platz im Stuttgarter Osten soll nach dem Willen von SPD und Volt einen neuen Namen bekommen: Paula-Straus-Platz, benannt nach der 1943 in Auschwitz ermordeten berühmten Stuttgarter Gold- und Silberschmiedin. Damit würde der künftige zentrale Aufenthaltsort in dem von der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) neugestalteten Stöckach-Quartier auch „ein Ort der Erinnerungskultur“.