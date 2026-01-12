Der Kabarettist muss pausieren: Weil nach einer Krankheit eine längere Regeneration nötig sei, sagt Sträter alle Auftritte bis Ende März ab. Auch ein Termin in Stuttgart ist dabei.

Der Kabarettist und Grimme-Preisträger Torsten Sträter hat bis Ende März alle Auftritte abgesagt. Grund sei eine Erkrankung, die eine „längerfristige Regenerationsphase“ erfordere, teilte sein Management mit. Für die nächsten Wochen waren bundesweit zahlreiche Auftritte des 59-Jährigen geplant. Sträter sollte mit seinem aktuellen Bühnenprogramm „Mach mal das große Licht an“ etwa in der Kölner Lanxess-Arena auftreten. Sträter sollte am 26. Februar auch in der Stuttgarter Porsche-Arena auftreten.

Zu den Hintergründen gab es keine weiteren Angaben. „Das Management bittet darum, die Privatsphäre des Künstlers zu respektieren und von weiteren Nachfragen abzusehen“, hieß es in der Erklärung.

Sträter ist Schirmherr der Deutschen Depressionsliga

Der in Dortmund geborene Sträter zählt zu den erfolgreichen Kabarettisten Deutschlands. Neben seinen Bühnenauftritten ist er auch regelmäßig im Fernsehen zu sehen - etwa in der ARD. Sein Markenzeichen ist eine Mütze, die er während der Auftritte trägt.

Öffentlich bekannt ist Sträter auch für seinen offensiven Umgang mit seiner Depressionserkrankung, die er teils auch in seinen Programmen thematisiert. Welche Krankheit aktuell der Grund für die Absage der Auftritte ist, teilte das Management aber nicht mit.

Der Comedian und Autor ist seit 2018 Schirmherr der Deutschen Depressionsliga. Für ein TV-Gespräch über die Erkrankung mit seinem Komiker-Kollegen Kurt Krömer hatte Sträter 2022 einen Grimme-Preis in der Kategorie Unterhaltung bekommen.