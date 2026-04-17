Mähroboter sind für Igel lebensgefährlich. Der Kreis Esslingen hat deshalb eine Allgemeinverfügung zum Schutz der Tiere erlassen. Warum das notwendig ist.
17.04.2026 - 14:31 Uhr
Mähroboter können für Igel eine tödliche Gefahr sein. Vor allem dann, wenn sie spätabends und nachts im Garten zum Einsatz kommen. Die autonom fahrenden Geräte können den Tieren mit ihren scharfen und schnell rotierenden Klingen schwere Schnittverletzungen zufügen. Der Kreis Esslingen verbietet daher ab sofort die nächtliche Inbetriebnahme.