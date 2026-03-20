Der Brand in dem Weinheimer Erlebnisbad Ende 2024 führte zu massiven Schäden. Aber die Wiedereröffnung verzögerte sich mehrfach. Nun gibt es einen neuen Zeitplan.
20.03.2026 - 07:36 Uhr
Rund eineinhalb Jahre nach dem Brand mit Millionenschaden soll im Sommer die Therme des Spaßbades „Miramar“ in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) wieder öffnen. Laut Geschäftsführer Nicolas Steinhart soll dies bis zu den Sommerferien in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg geschehen - also spätestens Ende Juni. Zuletzt war von Ende 2025 als Eröffnungstermin die Rede gewesen.