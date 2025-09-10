Schüler ab 13 Jahren aus Vorbereitungsklassen oder mit Förderbedarf sind gerade in der Sommerschule. Im Aktivpark Bergheide wird nicht nur Deutsch gelernt.
Für viele Kinder ist die letzte Ferienwoche vor Schulbeginn eine Zeit der Sehnsucht: Wie gern würde man wieder zurück in den August reisen, um erneut einen Sommer voller Sonne und Spaß mit den Freunden zu erleben. Im Naturpark Bergheide dagegen freuen sich die Schülerinnen und Schüler, dass jetzt September ist. Trotz Regens in den vergangenen Tagen besuchen diese Woche 25 Teilnehmende ab 13 Jahren die Sommerschule im ehemaligen Waldheimgelände. Von Montag bis Freitag stehen dabei von 9 bis 16 Uhr Lernen, Kochen, Tanzen, Klettern und Teambildung auf dem Programm. Die Sommerschulen im Südwesten werden durch ein Landesprogramm des Kultusministeriums gefördert. Die Programmkoordination übernimmt seit 2023 die Jugendstiftung Baden-Württemberg. Der Sinn hinter diesen Sommerschulen? Kinder aus internationalen Vorbereitungsklassen oder mit Aufhol- und Förderbedarf soll vor dem Schulstart spielerisch geholfen werden, in verschiedenen Fächern ihr Wissen aufzufrischen.