Dreht es sich in Lifestyle-Fragen um die Fortbewegung mit dem Auto, dann geht es bei Ermedin Demirovic und Deniz Undav auch mal weniger PS-explosiv, sondern vielmehr luxuriös und gediegen gemütlich zu. Schließlich besitzt jeder der beiden VfB-Toptorjäger einen Wagen der Marke Rolls-Royce, den zwar keiner der beiden auf dem Spielerparkplatz abstellen darf, weil der nach Sponsoren-Regeln unter einem guten Stern steht. Doch man gönnt sich ja sonst nicht’s. Kostenpunkt der Luxuskarossen: rund 400 000 Euro pro Stück, integrierter Champagner-Kühler inklusive. Was auch beweist, dass sich Toreschießen im Zeichen des roten Brustrings finanziell sehr gut bezahlt macht.