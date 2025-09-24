Eine Frau soll trotz HIV ungeschützt Sex gegen Geld angeboten haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Welche Regeln für Gesundheit und Schutz gelten.
Trotz einer HIV-Infektion hat nach Ermittlungen der Polizei eine Sexarbeiterin im Bodenseekreis ungeschützten Sex gegen Geld angeboten. Die Vorwürfe lauten illegale Prostitution und gefährliche Körperverletzung. Der Verdacht gegen die Frau erhärtete sich nach Angaben der Ermittler, nachdem Unterlagen gesichtet wurden. Wie die Sexarbeit geregelt ist.