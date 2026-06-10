 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Hängepartie um geplante Hängebrücke

Ermittlungen in Italien Hängepartie um geplante Hängebrücke

Ermittlungen in Italien: Hängepartie um geplante Hängebrücke
1
Computeranimation der geplanten HängebrückeFoto: imago stock&people/Imago Milestone Media Computer Graphics Foto:  

Das „Jahrhundertprojekt“, die Brücke zwischen Kalabrien und Sizilien ist im Visier der Ermittler. Es geht um Korruption. Das ist auch ein Schlag für Transportminister Salvini.

Das „Jahrhundertprojekt“ einer Verbindung des italienischen Festlandes mit Sizilien, das die Fantasie der italienischen Politiker seit den Zeiten von Giuseppe Garibaldi beflügelt, steht auch unter der aktuellen Rechtsregierung von Giorgia Meloni unter keinem guten Stern. Im letzten Herbst hatte der Rechnungshof den Bau der Brücke blockiert, unter anderem weil EU-Bestimmungen über die Finanzierung öffentlicher Projekte verletzt würden, aber auch, weil keine ordnungsgemäße Umweltverträglichkeitsprüfung vorliege. Das Veto des Rechnungshofs hätte für an sich ausgereicht, um den Baubeginn um Jahre zu verzögern. Nun hat sich auch die Strafjustiz eingeschaltet: Der Oberstaatsanwalt von Rom, Francesco Lo Voi, hat gegen drei Verantwortliche Ermittlungen wegen Korruption und Amtsgeheimnisverletzung eingeleitet.

 

Aktive und passive Korruption sowie Verrat von Amtsgeheimnissen

Der Entscheid des Rechnungshofs und die neuen Ermittlungen hängen zusammen: Die drei Personen, die Lo Voi ins Visier genommen hat, sollen versucht haben, den Entscheid des Rechnungshofs zu beeinflussen und statt eines Stopps grünes Licht für das Projekt zu erwirken. Bei den Beschuldigten handelt es sich um ein inzwischen pensioniertes ranghohes Mitglied des Rechnungshofs, einen engen Vertrauten und Parteifreund von Transportminister und Lega-Chef Matteo Salvini sowie um einen Unternehmer, der vom Bau der Brücke profitieren würde. Lo Voi wirft ihnen aktive und passive Korruption sowie den Verrat von Amtsgeheimnissen vor. Gefruchtet haben die mutmaßlichen Bestechungen nichts: Der Rechnungshof hat dem Projekt seine Zustimmung verweigert.

Unsere Empfehlung für Sie

Verdacht auf Folter: Italienische Justiz ermittelt gegen israelischen Minister

Verdacht auf Folter Italienische Justiz ermittelt gegen israelischen Minister

Mitte Mai stoppte Israel eine Flotte von Aktivisten, die auf dem Weg in den Gazastreifen waren. Israels Polizeiminister veröffentlichte anschließend ein Video, das für Empörung sorgte.

„Die Korruptionsermittlungen bestätigten das, was wir in sechs Anzeigen gegen die Betreibergesellschaft der Brücke moniert haben: Das gesamte Bewilligungsverfahren für das Bauwerk war intransparent und hat zahlreiche nationale und europäische Normen verletzt“, erklärte der linksgrüne Abgeordnete Angelo Bonelli, der das Projekt seit Jahren bekämpft. Auch die beiden größten Oppositionsparteien, der sozialdemokratische Partito Democratico und die Fünf-Sterne-Protestbewegung erklärten das Bauvorhaben für gescheitert und forderten die Regierung auf, es endlich zu begraben.

Fahrbahn in 70 Metern Höhe – in Erdbebengebiet

Bei der geplante Hängebrücke zwischen Kalabrien und Sizilien über die Meerenge von Messina handelt es sich um ein Projekt der Superlative: Mit einer Spannweite von 3,3 Kilometern zwischen den beiden fast 400 Meter hohen Pfeilern wäre sie die längste Hängebrücke der Welt - dreimal länger als als die Golden Gate Bridge in San Francisco und mehr als einen Kilometer länger als die weltweit bisher längste Hängebrücke, die Çanakkale-1915-Brücke über die Dardanellen in der Türkei. Diese weist eine Spannweite von 2023 Metern auf. Die tragenden Hauptseile der italienischen Rekordbrücke hätten eine Länge von 5,3 Kilometern. Die Fahrbahn befände sich in 70 Metern Höhe, damit noch die größten Container- und Kreuzfahrtschiffe unter der Brücke passieren könnten. Rekordverdächtig sind auch die Kosten: Sie werden von der Regierung und der Betreibergesellschaft auf 13,5 Milliarden Euro veranschlagt.

Unsere Empfehlung für Sie

Internationaler Gerichtshof: Missbrauchsvorwürfe: Chefankläger Karim Khan suspendiert

Internationaler Gerichtshof Missbrauchsvorwürfe: Chefankläger Karim Khan suspendiert

Zwei Jahre schwelt die Affäre um Missbrauchsvorwürfe. Sie belastet den Internationalen Strafgerichtshof und beschädigt seinen Ruf. Dabei steht er bereits unter großem Druck.

Die Brückengegner auf beiden Seiten der Meerenge kritisieren nicht nur die Intransparenz bei der Projektierung und die Kosten, sondern sie weisen auch darauf hin, dass die Brücke in einem Gebiet mit hoher Erdbebengefahr zu stehen käme. Hinzu kommen starke Winterstürme über der Meerenge mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern, denen die gigantische Brücke standhalten müsste.

Skeptische Ingenieure wenden ein, dass bis heute kein Ausführungsprojekt vorliege, in welchem dargelegt werde, wie diese Probleme konkret angegangen würden.

Weitere Themen

Newsblog zum Krieg im Iran: Nach gegenseitigen Angriffen: Trump droht dem Iran erneut

Newsblog zum Krieg im Iran Nach gegenseitigen Angriffen: Trump droht dem Iran erneut

Wie geht es im Iran-Krieg weiter? Mit unserem Newsblog bleiben Sie auf dem Laufenden.
Nahe Grenze zu Belarus: Deutsche Panzerbrigade übt erstmals Gefecht in Litauen

Nahe Grenze zu Belarus Deutsche Panzerbrigade übt erstmals Gefecht in Litauen

Die neue Panzerbrigade „Litauen“ trainiert in Litauen. Nahe der Grenze zu Belarus stellen sich rund 2.900 Soldaten in 800 Fahrzeugen neuen Bedrohungen.
Konflikt im Nahen Osten: Neue pakistanische Luftangriffe in Afghanistan

Konflikt im Nahen Osten Neue pakistanische Luftangriffe in Afghanistan

Pakistan fliegt wieder Luftangriffe im Osten Afghanistans und will dabei Terroristen getötet haben. Kabul sagt, viele Zivilisten seien Opfer der Angriffe geworden.
„Kartellparteien“: Wie ein politischer Begriff populistisch missbraucht wird

Faktencheck: Was ist dran am AfD-Vorwurf? „Kartellparteien“: Wie ein politischer Begriff populistisch missbraucht wird

Die AfD zieht mit aggressiver Polemik gegen andere Parteien zu Felde. So ist „Kartellparteien“ zu einer zentralen politischen Metapher avanciert.  Was ursprünglich ein Fachbegriff in der Politikwissenschaft war, wird heute  als populistisches Schlagwort missbraucht. Eine Spurensuche.
Von Markus Brauer
Nordirland: Ausländerfeindliche Proteste nach Messerangriff in Belfast eskalieren

Nordirland Ausländerfeindliche Proteste nach Messerangriff in Belfast eskalieren

Nach einem brutalen Messerangriff in Belfast sind ausländerfeindliche Proteste in der nordirischen Stadt eskaliert: Demonstranten setzten Autos und auch Gebäude in Brand.
US-Armee: USA greifen Iran als Vergeltung für Hubschrauber-Abschuss an

US-Armee USA greifen Iran als Vergeltung für Hubschrauber-Abschuss an

Die USA haben nach eigenen Angaben Ziele im Iran angegriffen. Die Attacke erfolgte laut US-Armee als Reaktion auf den Abschuss eines US-Militärhubschraubers.
Angriffe auf den Iran: Bericht: Netanjahu zu Alleingang gegen den Iran bereit

Angriffe auf den Iran Bericht: Netanjahu zu Alleingang gegen den Iran bereit

Israel hat seine Angriffe auf den Iran auf US-Wunsch eingestellt - schließt aber einen Alleingang nicht aus. Ein Iran-Experte warnt vor den Folgen.
Gewalt gegen Palästinenser: Israelische Siedler im Westjordanland: Sechs Länder verhängen Sanktionen

Gewalt gegen Palästinenser Israelische Siedler im Westjordanland: Sechs Länder verhängen Sanktionen

Sechs Länder haben wegen israelischer Siedlungen und Gewalt im Westjordanland Sanktionen verhängt. Israel verurteilte die Maßnahmen als „schändlich“.
Von red/afp
Zahl der Opfer mehr als verdoppelt: UN: Tödliche Siedler-Gewalt im Westjordanland nimmt zu

Zahl der Opfer mehr als verdoppelt UN: Tödliche Siedler-Gewalt im Westjordanland nimmt zu

Das von Israel besetzte Westjordanland wird laut einem UN-Bericht immer stärker zum Schauplatz tödlicher Gewalt gegen Palästinenser.
Alle Fraktionen sind dafür: Diätenerhöhung im Bundestag soll in diesem Jahr ausfallen

Alle Fraktionen sind dafür Diätenerhöhung im Bundestag soll in diesem Jahr ausfallen

Um fast 500 Euro sollten sich zum 1. Juli die Bezüge der 630 Abgeordneten im Bundestag erhöhen. Nun steht fest: Die Diätenerhöhung wird in diesem Jahr gestrichen.
Weitere Artikel zu Italien Hängebrücke Korruption Sizilien Kalabrien Brücke
 
 