Ermittlungen in Italien: Hängepartie um geplante Hängebrücke

Das „Jahrhundertprojekt“ einer Verbindung des italienischen Festlandes mit Sizilien, das die Fantasie der italienischen Politiker seit den Zeiten von Giuseppe Garibaldi beflügelt, steht auch unter der aktuellen Rechtsregierung von Giorgia Meloni unter keinem guten Stern. Im letzten Herbst hatte der Rechnungshof den Bau der Brücke blockiert, unter anderem weil EU-Bestimmungen über die Finanzierung öffentlicher Projekte verletzt würden, aber auch, weil keine ordnungsgemäße Umweltverträglichkeitsprüfung vorliege. Das Veto des Rechnungshofs hätte für an sich ausgereicht, um den Baubeginn um Jahre zu verzögern. Nun hat sich auch die Strafjustiz eingeschaltet: Der Oberstaatsanwalt von Rom, Francesco Lo Voi, hat gegen drei Verantwortliche Ermittlungen wegen Korruption und Amtsgeheimnisverletzung eingeleitet.

Aktive und passive Korruption sowie Verrat von Amtsgeheimnissen Der Entscheid des Rechnungshofs und die neuen Ermittlungen hängen zusammen: Die drei Personen, die Lo Voi ins Visier genommen hat, sollen versucht haben, den Entscheid des Rechnungshofs zu beeinflussen und statt eines Stopps grünes Licht für das Projekt zu erwirken. Bei den Beschuldigten handelt es sich um ein inzwischen pensioniertes ranghohes Mitglied des Rechnungshofs, einen engen Vertrauten und Parteifreund von Transportminister und Lega-Chef Matteo Salvini sowie um einen Unternehmer, der vom Bau der Brücke profitieren würde. Lo Voi wirft ihnen aktive und passive Korruption sowie den Verrat von Amtsgeheimnissen vor. Gefruchtet haben die mutmaßlichen Bestechungen nichts: Der Rechnungshof hat dem Projekt seine Zustimmung verweigert.

„Die Korruptionsermittlungen bestätigten das, was wir in sechs Anzeigen gegen die Betreibergesellschaft der Brücke moniert haben: Das gesamte Bewilligungsverfahren für das Bauwerk war intransparent und hat zahlreiche nationale und europäische Normen verletzt“, erklärte der linksgrüne Abgeordnete Angelo Bonelli, der das Projekt seit Jahren bekämpft. Auch die beiden größten Oppositionsparteien, der sozialdemokratische Partito Democratico und die Fünf-Sterne-Protestbewegung erklärten das Bauvorhaben für gescheitert und forderten die Regierung auf, es endlich zu begraben.

Fahrbahn in 70 Metern Höhe – in Erdbebengebiet

Bei der geplante Hängebrücke zwischen Kalabrien und Sizilien über die Meerenge von Messina handelt es sich um ein Projekt der Superlative: Mit einer Spannweite von 3,3 Kilometern zwischen den beiden fast 400 Meter hohen Pfeilern wäre sie die längste Hängebrücke der Welt - dreimal länger als als die Golden Gate Bridge in San Francisco und mehr als einen Kilometer länger als die weltweit bisher längste Hängebrücke, die Çanakkale-1915-Brücke über die Dardanellen in der Türkei. Diese weist eine Spannweite von 2023 Metern auf. Die tragenden Hauptseile der italienischen Rekordbrücke hätten eine Länge von 5,3 Kilometern. Die Fahrbahn befände sich in 70 Metern Höhe, damit noch die größten Container- und Kreuzfahrtschiffe unter der Brücke passieren könnten. Rekordverdächtig sind auch die Kosten: Sie werden von der Regierung und der Betreibergesellschaft auf 13,5 Milliarden Euro veranschlagt.

Die Brückengegner auf beiden Seiten der Meerenge kritisieren nicht nur die Intransparenz bei der Projektierung und die Kosten, sondern sie weisen auch darauf hin, dass die Brücke in einem Gebiet mit hoher Erdbebengefahr zu stehen käme. Hinzu kommen starke Winterstürme über der Meerenge mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern, denen die gigantische Brücke standhalten müsste.

Skeptische Ingenieure wenden ein, dass bis heute kein Ausführungsprojekt vorliege, in welchem dargelegt werde, wie diese Probleme konkret angegangen würden.