Ein Mann wird schwer verletzt am Karlsplatz in Ulm aufgefunden, die Ermittler suchen Zeugen. Zur Identität des mutmaßlichen Opfers schweigen die Behörden.
18.04.2026 - 13:54 Uhr
Am Samstagmorgen, kurz nach 2 Uhr, ist die Polizei zu einem verletzten Mann am Karlsplatz in Ulm gerufen worden. Das gaben Staatsanwaltschaft und Polizei später am Samstag bekannt. Vor Ort konnten die Beamten demnach feststellen, dass der Mann schwere Verletzungen aufwies, die ihm mutmaßlich durch massive Gewalteinwirkungen zugefügt wurden. Dieser wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.