Ein Mann wird schwer verletzt am Karlsplatz in Ulm aufgefunden, die Ermittler suchen Zeugen. Zur Identität des mutmaßlichen Opfers schweigen die Behörden.

Am Samstagmorgen, kurz nach 2 Uhr, ist die Polizei zu einem verletzten Mann am Karlsplatz in Ulm gerufen worden. Das gaben Staatsanwaltschaft und Polizei später am Samstag bekannt. Vor Ort konnten die Beamten demnach feststellen, dass der Mann schwere Verletzungen aufwies, die ihm mutmaßlich durch massive Gewalteinwirkungen zugefügt wurden. Dieser wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zum Opfer können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Informationen veröffentlicht werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Umfangreiche Spurensicherung vor Ort

Spezialisten der Polizei sicherten vor Ort umfangreiche Spuren. Die Ermittlungen zum möglichen Tätern und den Hintergründen der Tat würden derzeit auf Hochtouren laufen.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit der Tat, insbesondere im Zeitraum vom späten Freitagabend bis kurz nach 2 Uhr am Samstagmorgen, machen können, sich dringend unter 0731 188-0 zu melden.

Laut regionalen Medien gilt der Karlsplatz in Ulm als Brennpunkt. So spricht etwa die „Südwestpresse“ (SWP) davon, dass sich dort Trinker- und Drogenszene tummelten. Vor nicht allzu langer Zeit sei es auch zu einem Messerangriff gekommen.