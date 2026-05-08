Nach dem schweren Unfall mit zwei Toten bei Freiburg laufen weiter die Ermittlungen. Ein neues Detail wird öffentlich.
08.05.2026 - 15:29 Uhr
Der tödliche Unfall mit zwei Porsche-Sportwagen bei Freiburg vor zwei Tagen war eine Probefahrt. „Wir sind zutiefst bestürzt über den tödlichen Unfall nahe Freiburg, der sich im Rahmen einer geführten Probefahrt ereignet hat“, teilte der Geschäftsführer des Porsche Zentrums Freiburg, Michael Kaulfuß, mit. „Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden.“ Da der Unfallhergang weiter ermittelt werde, könne man darüber hinaus keine weiteren Angaben machen.