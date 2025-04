Im Bad und in Zimmern hatte er Mini-Kameras installiert: Ein Ex-Mitarbeiter des Internats der Merz-Schule ist im Visier der Justiz. Der Fall erschüttert Eltern und Kinder, auch der CVJM in Grunbach im Remstal ist betroffen.

Andreas Müller 16.04.2025 - 20:00 Uhr

Zwischen der Merz-Schule in Stuttgart und dem Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) im Remshaldener Ortsteil Grunbach gab es bisher nur eine Parallele. Beide Institutionen bemühen sich, Kinder und Jugendliche auf einen guten Weg fürs Leben zu bringen – jede auf ihre Weise. Die traditionsreiche und angesehene Privatschule mit Internat an der Geroksruhe setzt auf ein besonderes pädagogisches Konzept: Ihre ganzheitliche Erziehung soll „selbstbewusstes und verantwortliches Handeln“ fördern und den Schülern ermöglichen, „ihr geistiges und kreatives Potenzial zu entfalten“. Auch der CVJM-Ableger im Remstal möchte „einen Rahmen bilden, in dem sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene ausprobieren und entfalten können“. Ob im Vereinsheim am Ortsrand, beim „Jungschartag“ oder der jährlichen „Großfahrt“ – die Teilnehmer sollen so „einander und Jesus Christus begegnen“ können.