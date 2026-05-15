Eröffnung 2027 geplant Auffälliger Neubau – neues Restaurant bringt Strandfeeling nach Kornwestheim
Die Stuttgarter Restaurantkette Mauritius eröffnet einen Standort in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). Im Sommer 2027 soll es losgehen.
Die Stuttgarter Restaurantkette Mauritius eröffnet einen Standort in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). Im Sommer 2027 soll es losgehen.
Die Kornwestheimer Innenstadt soll attraktiver werden. Dazu wird die Güterbahnhofstraße umgebaut – und nun haben Stadtverwaltung und städtische Wohnbau auch einen prominenten Mieter für den Neubau dort bekannt gegeben. Direkt am Eingang des City-Parkhauses soll im kommenden Jahr ein Mauritius-Restaurant eröffnen.