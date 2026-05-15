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Eröffnung 2027 geplant Auffälliger Neubau – neues Restaurant bringt Strandfeeling nach Kornwestheim

Eröffnung 2027 geplant: Auffälliger Neubau – neues Restaurant bringt Strandfeeling nach Kornwestheim
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In einem Jahr gibt es in Kornwestheim ganzjährig Strandfeeling. Foto: Imago/Pond5 Images

Die Stuttgarter Restaurantkette Mauritius eröffnet einen Standort in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). Im Sommer 2027 soll es losgehen.

Ludwigsburg: Frank Ruppert (rup)

Die Kornwestheimer Innenstadt soll attraktiver werden. Dazu wird die Güterbahnhofstraße umgebaut – und nun haben Stadtverwaltung und städtische Wohnbau auch einen prominenten Mieter für den Neubau dort bekannt gegeben. Direkt am Eingang des City-Parkhauses soll im kommenden Jahr ein Mauritius-Restaurant eröffnen.

 

Die Stuttgarter Kette wurde 1994 von den drei Brüdern Bari, Mate und Tomas Eres gegründet. Das erste Restaurant lag in der Marienstraße in der Stuttgarter Innenstadt. Seither sind mehr als 20 Lokale dazugekommen, unter anderem in Zuffenhausen und Ludwigsburg.

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Nun schließt man die Lücke mit einer Neueröffnung in Kornwestheim. Dort soll dann auch ab Sommer kommenden Jahres Strandfeeling aufkommen bei Burgern, Bowls, Pizza und karibischen Spezialitäten. Strippenzieher hinter der Neuansiedlung war Derya Kilinc, der Geschäftsführer der städtischen Wohnbau. „Ich wollte unbedingt, dass es mit Mauritius klappt“, sagt Kilinc.

Wohnbau investiert drei Millionen Euro

Die Wohnbau errichtet ab Juni auf einer Freifläche an der Güterbahnhofstraße ein auffälliges Gebäude mit einer nach Süden abgeschrägten Fassade. Vier Wohnungen und ein Gastrobereich mit 250 Quadratmetern Fläche finden darin Platz. Kostenpunkt: drei Millionen Euro.

Freuen sich über die Partnerschaft und das neue Restaurant in Kornwestheim (von links): Erster Bürgermeister Daniel Güthler, Wohnbau-Chef Derya Kilinc, Mate Eres von Mauritius und Oberbürgermeister Nico Lauxmann. Foto: Stadt Kornwestheim

Mit der Ansiedlung möchte die Stadt ein Zeichen zur Belebung der Innenstadt setzen. „Es war wichtig, dass dort kein Newcomer hineinkommt“, sagt Kilinc. Und Mate Eres verspricht, dass ein erfahrener Restaurantleiter den Kornwestheimer Standort mit seinen 80 bis 100 Plätzen übernehmen wird. „Wir hatten Kornwestheim schon immer wieder auf dem Schirm, aber erst jetzt wurde es konkret“, sagt Eres.

Langfristiger Vertrag ist geschlossen

Für Oberbürgermeister Nico Lauxmann ist das neue Restaurant das „letzte Puzzleteil“, das zur Attraktivierung der Innenstadt beitragen soll. Stadt und Mauritius binden sich langfristig, der Vertrag läuft zehn Jahren mit zwei Verlängerungsoptionen um fünf Jahre.

Eres sieht großes Potential im neuen Standort, auch weil das angrenzende City-Parkhaus erneuert wird. „Parken ist heutzutage sehr wichtig“, sagt der Gastronom. Er rechnet damit, dass die besondere Architektur und der dann neue Außenbereich mit 150 Quadratmetern viele Menschen anlocken wird.

Noch ist der genaue Starttermin nicht klar, weil die Güterbahnhofstraße bis 2028 erneuert wird. „Wir wollen dem Mauritius natürlich einen guten Start ermöglichen“, sagt Erster Bürgermeister Daniel Güthler. Dazu gehöre eine genaue Abstimmung, denn die Menschen müssten trotz Baustelle gut ans Restaurant hinkommen.

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