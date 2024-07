Jetzt sind die Verträge unterschrieben. Das Hotel am Schlossgarten, das 25 Jahre lang von der Althoff-Gruppe geführt wurde, bekommt neue Betreiber. Die MHP Hotel AG will das Traditionshaus 2028 nach dem Umbau eröffnen – ein Jahr später als zunächst geplant.

Uwe Bogen 23.07.2024 - 18:48 Uhr

Zu den Attraktionen des umfassend sanierten Hotels am Schlossgarten sollen ein „erstklassiges Restaurant inklusive großer Terrasse in den Schlossgarten hinein“ sowie eine Rooftop-Bar auf der Dachterrasse im obersten Stockwerk mit 360-Grad-Blick über Stuttgart gehören. Am Dienstag haben Die LBBW Immobilien-Gruppe als Eigentümerin und die Münchner MHP Hotel AG als künftige Mieterin einen „langlaufenden Pachtvertrag“ unterschreiben, erklären beide Seiten. Das markante Gebäude am Hauptbahnhof soll zum „Mitglied der Autograph Collection der international führenden Marriott-Gruppe“ werden.