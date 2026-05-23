Ersatzfahrzeuge im Einsatz: Stuttgarter Feuerwehr kämpft mit unbrauchbaren Rettungswagen

Der Stuttgarter Rettungsdienst ist ein Sonderfall in Baden-Württemberg. Denn hier sind nicht nur Retter privatwirtschaftlicher Hilfsorganisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz im Einsatz, sondern auch Kräfte der Feuerwehr – und damit der Stadt selbst. Über zwei Rettungswagen, einen Schwerlastrettungswagen und einen Großraumrettungswagen verfügen die Feuerwehrleute, stationiert auf der neuen Feuerwache 5 in Möhringen und damit in erster Linie zuständig für den Filderbereich. Allerdings gibt es derzeit ein paar Probleme.

Bereits vor einiger Zeit hat man nämlich beschlossen, die beiden alten Rettungswagen aus dem Verkehr zu ziehen und durch zwei nagelneue zu ersetzen. Kostenpunkt: 637.387 Euro, abgesegnet vom Gemeinderat. Der Auftrag ging im Rahmen eines europaweiten offenen Vergabeverfahrens an eine Firma in Mecklenburg-Vorpommern. Die lieferte die Fahrzeuge Anfang 2025 aus.

Damit begannen die Probleme. Denn die Einsatzfahrzeuge wollten nicht so, wie sie sollten. Zwar war der rettungsdienstliche Ausbau in Ordnung, nicht aber das Fahrwerk. „In der Inbetriebnahmephase traten mehrere Probleme im Bereich des Luftfahrwerks in Verbindung mit den elektronischen Fahrassistenzsystemen auf“, sagt der Stuttgarter Feuerwehrsprecher Felix Rall. Eine bestimmungsgemäße Nutzung sei nicht möglich gewesen.

Also gingen die teuren Autos im Rahmen der gesetzlichen Nacherfüllungspflicht zurück an den Gesamtauftragnehmer. Der stellte sie der zuständigen Fahrgestellwerkstatt zur Nachbesserung vor. „Gemeinsam mit dem Fahrgestellhersteller wurden mehrere Nachbesserungsversuche unternommen. Da diese jedoch nicht zu einer Verbesserung führten, die einen bestimmungsgemäßen Betrieb ermöglicht hätte, wurden die mangelhaften Fahrgestelle an den Hersteller zurückgegeben und werden durch neue ersetzt“, sagt Rall. Das war Ende vergangenen Jahres.

Auslieferung im Sommer?

Bis solche Spezialfahrzeuge allerdings mit neuen Fahrgestellen bestückt sind, vergeht einiges an Zeit. Die Inbetriebnahme der beiden neuen Rettungswagen ist nun für das dritte Quartal 2026 vorgesehen. Damit die Stuttgarter Bevölkerung bis dahin nicht mit den ohnehin knappen Rettungsmitteln unterversorgt ist, hat das Unternehmen kostenfrei zwei Ersatzfahrzeuge zur Verfügung gestellt. „Sie bleiben bis zur Rückführung der eigentlichen Fahrzeuge weiterhin im Einsatz“, sagt Rall. In der Hoffnung, dass diesmal alles gut geht und nicht wieder eine böse Überraschung wartet.