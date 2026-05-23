Ersatzfahrzeuge im Einsatz Stuttgarter Feuerwehr kämpft mit unbrauchbaren Rettungswagen
Die Stuttgarter Feuerwehr hat für knapp 640.000 Euro zwei neue Rettungswagen bestellt. Die waren jedoch so fehlerhaft, dass sie zurückgegeben werden mussten.
Die Stuttgarter Feuerwehr hat für knapp 640.000 Euro zwei neue Rettungswagen bestellt. Die waren jedoch so fehlerhaft, dass sie zurückgegeben werden mussten.
Der Stuttgarter Rettungsdienst ist ein Sonderfall in Baden-Württemberg. Denn hier sind nicht nur Retter privatwirtschaftlicher Hilfsorganisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz im Einsatz, sondern auch Kräfte der Feuerwehr – und damit der Stadt selbst. Über zwei Rettungswagen, einen Schwerlastrettungswagen und einen Großraumrettungswagen verfügen die Feuerwehrleute, stationiert auf der neuen Feuerwache 5 in Möhringen und damit in erster Linie zuständig für den Filderbereich. Allerdings gibt es derzeit ein paar Probleme.