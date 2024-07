An der Schickhardt-Gemeinschaftsschule in Stuttgart hat es in diesem Jahr viele erste Male gegeben: die ersten Abi-Prüfungen, den ersten Abi-Gag, die erste Zeugnisübergabe an eine zweite Kursstufe. Wie haben sich die Debütanten der Schule geschlagen?

Viola Volland 09.07.2024 - 06:00 Uhr

In Anzug und Abendkleid stehen sie auf der Bühne im alten Feuerwehrhaus Süd und recken die Arme hoch – es ist vollbracht. „Wir haben unser Abitur in der Tasche – wir sind stolz aufeinander“, so drückt es der Abiturient und Sprecher der Kursstufe II, Till Bofinger, in seiner Rede aus. Nicht nur er weiß: Sein Jahrgang hat Schulgeschichte geschrieben. Denn die jungen Männer und Frauen auf der Bühne sind die ersten, die an der Schickhardt-Gemeinschaftsschule ihr Abitur gemacht haben.