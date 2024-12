Große Freude in der Stuttgarter Wilhelma: Erstmals gibt es in Süddeutschland Nachwuchs bei den Koalas. Und das gleich bei beiden Weibchen.

Iris Frey 16.12.2024 - 10:41 Uhr

Wochen und Monate wurde gerätselt. Fast war es wie zu Wilbärs Zeiten, dem Geheimbär, der nach seiner Geburt vier Monate unbemerkt aufwachsen durfte, bis die Wilhelma an die Öffentlichkeit ging. Nun hat Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin kurz vor Weihnachten das große Geheimnis gelüftet: Gleich beide Koala-Weibchen in der Terra Australis sind Mutter geworden. Die fünfjährige Scarborough, kurz genannt Scar, und die fast vierjährige Auburn. Sie waren zusammen mit den Männchen Aero (geboren am 11. Mai 2018) und Navy (geboren am 8. Dezember 2020) vor eineinhalb Jahren aus dem australischen Queensland der Dreamworld Foundation von Pflegerin Michele Barnes nach Stuttgart gebracht worden – und waren seitdem die Publikumslieblinge der im Juli 2023 eröffneten neuen Terra Australis.