Haus in Esslingen per Schnellverfahren in 21 Tagen saniert

Zum ersten Mal ist in Baden-Württemberg ein Haus per Sanierungssprint energetisch erneuert worden. Das Projekt in Esslingen brauchte zwar viel Planungsaufwand, aber lief in Rekordzeit.

Maximilian Kroh 03.05.2025 - 07:00 Uhr

Ausgerechnet auf ihre neue Küche müssen Jana Deurer und Dominic Oppen noch warten. Dabei haben die beiden sie vom Sanierungssprint ihrer Doppelhaushälfte in Esslingen-Berkheim sogar ausgenommen. Der Rest des 60er-Jahre-Hauses, von der Außenfassade über die Fenster bis zum Dach, wurde in 21 Werktagen energieeffizient saniert. Damit war der erste Sanierungssprint in Baden-Württemberg nicht nur ein Erfolg, er lief sogar einen Tag schneller als einst vom Erfinder des Konzepts errechnet.