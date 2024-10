Mit der jetzt fertiggestellten Halle West am 2019 eröffneten Warendienstleistungszentrum in Sachsenheim stärkt Breuninger seinen Standort in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg).

Andreas Hennings 28.10.2024 - 20:30 Uhr

Auf der Erweiterungsfläche am Breuninger-Warendienstleistungszentrum (WDZ) in Sachsenheim sind mit der neuen Halle West auf rund 40 000 Quadratmetern Kapazitäten in den Bereichen Lager, Versand, Warenausgang sowie Retoure entstanden. Damit baut Breuninger seine Logistik am Standort auf eine Gesamtgröße von mehr als 115 000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche aus. Das teilt das Unternehmen aus dem Bereich Fashion und Lifestyle am Montag mit. Gleichzeitig stellt es die Logistik zukunftsweisend auf und bereitet sich damit laut eigenen Angaben „nachhaltig auf die Anforderungen eines dynamischen Markts“ vor: mittels modernster Intralogistik können Prozesse künftig optimiert, Durchlaufzeiten verkürzt sowie Kapazitäten gebündelt werden.