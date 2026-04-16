Erziehung Großeltern entlasten Familien, aber . . .
Wenn sich Opa und Oma um ihre Enkel kümmern, wirkt dies wie eine heile Familienwelt. Doch eine Studie lässt Zweifel daran aufkommen, ob Kinder auch gesundheitlich davon profitieren.
Wenn sich Opa und Oma um ihre Enkel kümmern, wirkt dies wie eine heile Familienwelt. Doch eine Studie lässt Zweifel daran aufkommen, ob Kinder auch gesundheitlich davon profitieren.
Das Forscherteam um Mara Barschkett von der Universität Bonn hat für seine Studie eine Befragung an 8800 Müttern und Vätern ausgewertet. Man hatte sie zwischen 2009 und 2020 wiederholt interviewt, beispielsweise zu ihrer eigenen Lebenszufriedenheit, aber auch zum Gesundheitszustand der Kinder.
In Deutschland gibt es rund 1000 verschiedene Spinnenarten. Vor einigen Monaten ist eine weitere dazugekommen: Loxosceles laeta – die chilenische Einsiedlerspinne. Ihr Biss kann im Extremfall tödlich sein. Einige Expemplare wurden an der Universität Tübingen entdeckt. Was machen sie dort? Und wie kamen sie dorthin?
Der ökologische Fußabdruck Künstlicher Intelligenz geht weit über Stromverbrauch hinaus. Erstmals wurden Umweltfaktoren entlang ihres gesamten Lebenszyklus erfasst – mit teils erschreckenden Ergebnissen.