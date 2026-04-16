 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wissen

  4. Großeltern entlasten Familien, aber . . .

Erziehung Großeltern entlasten Familien, aber . . .

Erziehung: Großeltern entlasten Familien, aber . . .
1
Wenn sich Kinder auch bei Großeltern geborgen fühlen, ist das immer von Vorteil für die ganze Familie. Foto: dpa/Christoph Soeder

Wenn sich Opa und Oma um ihre Enkel kümmern, wirkt dies wie eine heile Familienwelt. Doch eine Studie lässt Zweifel daran aufkommen, ob Kinder auch gesundheitlich davon profitieren.

Das Forscherteam um Mara Barschkett von der Universität Bonn hat für seine Studie eine Befragung an 8800 Müttern und Vätern ausgewertet. Man hatte sie zwischen 2009 und 2020 wiederholt interviewt, beispielsweise zu ihrer eigenen Lebenszufriedenheit, aber auch zum Gesundheitszustand der Kinder.

 

Es zeigte sich, dass gerade die Mütter von der Kinderbetreuung durch die Großeltern profitierten. Ihr Zufriedenheitswert mit der Freizeit lag um 11 Prozent höher als der Durchschnittswert. In puncto Kinderbetreuung war der Wert um 9 und in puncto eigener beruflicher Situation um 7 Prozent höher.

Mütter profitieren am meisten von der Hilfe der Großeltern

Die Männer waren mit der Kinderbetreuung sogar um 19 Prozent zufriedener, während sich in anderen Bereichen keinerlei Verbesserungen ergaben, wenn sich die Großeltern um die Kinder kümmerten. Insgesamt kommen die Forscher zu dem Schluss, „dass die Großelternregelung für die Elterngeneration von Vorteil ist, insbesondere für Mütter“. Und dies sei ja auch nachvollziehbar, insofern Mütter nach wie vor meist die Hauptbezugspersonen für die Kinder sind: Sie profitieren also am meisten davon, wenn ihnen die Großeltern einen Teil der Kinderbetreuung abnehmen.

Unsere Empfehlung für Sie

Bereitschaftspflege in Stuttgart: Schmutzkruste auf der Haut – wie verwahrloste Babys aufgefangen werden

Bereitschaftspflege in Stuttgart Schmutzkruste auf der Haut – wie verwahrloste Babys aufgefangen werden

Bereitschaftspflegefamilien geben Kindern ein Zuhause auf Zeit. Bei der Vermittlung sind diese teils in einem erschreckenden Zustand, berichtet Ralf Wahlenmaier vom Jugendamt.

Die Kinder – insbesondere im Grundschulalter – scheinen jedoch keinen Gewinn zu haben. Ihre Gesundheit wurde von den Eltern um rund 8 Prozent negativer eingeschätzt, sofern Opa und Oma in ihre Betreuung involviert waren. Vermutlich deshalb, so die Vermutung der Forscher, „weil sie dann weniger an den Bewegungs-, Spiel und Förderangeboten teilnehmen“. Mit entsprechenden Negativfolgen für die Gesundheit.

Bei den Eltern komme es zu einer deutlichen Stress-Entlastung

Roswitha Sommer-Himmel von der Evangelischen Hochschule in Nürnberg möchte diesen Befund jedoch relativieren: „Er ließe sich auch dadurch erklären, dass für gesundheitlich angeschlagene Kinder häufiger die Betreuung durch die Großeltern in Anspruch genommen wird.“ In diesem Falle wäre dann die schwächere Gesundheit der Kinder nicht die Folge, sondern umgekehrt die Ursache dafür, dass Opa und Oma öfter bei ihnen sind. Ganz zu schweigen davon, dass die Kindergesundheit in der Studie lediglich von den Eltern eingeschätzt wurde. „Es wurden weder Ärzte noch die Kinder dazu befragt, und das birgt natürlich auch die eine oder andere Fehlerquelle“, betont Sommer-Himmel.

Unsere Empfehlung für Sie

Neue Leitlinie zum Stillen: „Mütter werden immer bewertet – auch bei der Stilldauer“

Neue Leitlinie zum Stillen „Mütter werden immer bewertet – auch bei der Stilldauer“

Die neue, umstrittene Stillleitlinie empfiehlt, Säuglinge sechs Monate zu stillen. Eine Expertin des Universitätsklinikums Tübingen erklärt, warum sie die Leitlinie begrüßt.

Demgegenüber ist die Pädagogin – nicht zuletzt aufgrund ihrer eigenen Forschung zu dem Thema – davon überzeugt, dass von der Kinderbetreuung durch die Großeltern alle Beteiligten profitieren: „Vorausgesetzt, sie erfolgt freiwillig und wird nicht aus einer Notsituation geboren.“ Bei den Eltern komme es zu einer deutlichen Stress-Entlastung, sie könnten sich um Dinge kümmern, die ihnen wichtig sind, ohne gleichzeitig für die Kinder da sein zu müssen. „Denn die sind ja in guten Händen und bei einem Menschen, dem man vertrauen kann“, erläutert Sommer-Himmel.

Viele wachsen in einer kleinen Kernfamilie auf

Die Kinder profitieren, weil sich ihre Familienwelt erweitert. Was gerade in Deutschland vor dem Hintergrund wichtig ist, dass immer mehr Kinder nur mit einem Elternteil und nur mit wenigen oder gar keinen Geschwistern, also in einer recht kleinen Kernfamilie aufwachsen. Den oft zu hörenden Einwand, wonach Opa und Oma ihre Enkel oft verwöhnen würden, hält Sommer-Himmel für eine einseitige Betrachtungsweise: „Das kommt vor, doch es gibt auch das Gegenteil, dass die Großeltern besonders streng sind. Das muss einfach vorher abgesprochen werden, um sich auf eine gemeinsame erzieherische Linie zu einigen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Karrierewechsel im Kreis Esslingen: „Trotzdem ist es die richtige Entscheidung“ – Mut zum Neuanfang in der Kita

Karrierewechsel im Kreis Esslingen „Trotzdem ist es die richtige Entscheidung“ – Mut zum Neuanfang in der Kita

Zwei Quereinsteiger aus dem Kreis Esslingen wagen den mutigen Schritt von der Industrie und aus dem Handel in die Kita-Arbeit. Was treibt sie an, welche Herausforderungen erwarten sie?

Großeltern profitieren von der Betreuung ihrer Enkel, weil es sie weiterhin am Leben beteiligt und körperlich wie auch geistig fit hält. Dies bestätigt eine aktuelle Studie, die an knapp 3000 englischen Großeltern durchgeführt wurde. Hier schnitten jene bei Gedächtnisübungen und sprachlichen Tests deutlich besser ab, die sich um ihre Enkel kümmerten. Und das war unabhängig davon, wie oft sie sich kümmerten und welche Aufgaben sie dabei konkret übernahmen. „Offenbar ist für die kognitiven Funktionen der Senioren wichtiger, dass sie überhaupt in die Betreuung eingebunden werden“, resümiert Studienleiterin Flavia Chereches von der Tilburg University in den Niederlanden.

Sommer-Himmel betont in diesem Zusammenhang, wie vielfältig die kognitiven Beanspruchungen beim Betreuen der Enkel sind: „Nicht nur, dass sie dauernd Fragen stellen. Sie bringen auch ihre Großeltern immer wieder in neue Situationen und in Kontakt mit anderen Menschen.“ Der kognitive Trainingseffekt dieser Reize könne gar nicht genug gewürdigt werden.

Weitere Themen

Erfahren Sie alles über den Lebenszyklus der Käfer, von der Larve bis zum kurzen Leben als erwachsenes Tier.

Naturschauspiel in Hessen erwartet Wie lange leben Maikäfer? - Ein Blick auf ihren Lebenszyklus

Maikäfer faszinieren nicht nur durch ihre Massenflüge, sondern auch durch ihren einzigartigen Lebenszyklus. Doch wie lange leben diese Käfer tatsächlich?
Von Matthias Kemter
Erziehung: Großeltern entlasten Familien, aber . . .

Erziehung Großeltern entlasten Familien, aber . . .

Wenn sich Opa und Oma um ihre Enkel kümmern, wirkt dies wie eine heile Familienwelt. Doch eine Studie lässt Zweifel daran aufkommen, ob Kinder auch gesundheitlich davon profitieren.
Von Jörg Zittlau
Kriegsdienstverweigerung mithilfe von ChatGPT: So gehen die Behörden gegen KI-Anträge vor

Kriegsdienstverweigerung mithilfe von ChatGPT So gehen die Behörden gegen KI-Anträge vor

Begründung per ChatGPT? Bei der Kriegsdienstverweigerung ist das nicht erlaubt. So prüft das BAFzA Anträge und geht bei Zweifeln vor.
Von Lukas Böhl
Den Eisheiligen geht der Frost aus

Heißheilige statt Eisheilige Den Eisheiligen geht der Frost aus

Als Eisheilige haben Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatus und Sophie lange Zeit das Gartenjahr diktiert. Doch ist 2026 wirklich Mitte Mai noch Frost zu erwarten? Ein Experte für Agrarmeteorologie klärt auf.
Warum gibt es Maikäfer nur alle vier Jahre?

Aus Feld und Flur Warum gibt es Maikäfer nur alle vier Jahre?

Sie leben nur bis zu vier Wochen und sind meistens nicht größer als drei Zentimeter, dennoch bereiten sie Forstbesitzern und Landwirten Sorge: die Maikäfer. Jedes vierte Jahr fliegen die Insekten vermehrt.
Die Mein Schiff 5 der Reederei TUI Cruises steckt im Persischen Golf fest und ihre letzte Positionsmeldung liegt Wochen zurück. Das sagt TUI-Cruise zur aktuellen Lage des Schiffs.

Seit 6 Wochen keine Positionsmeldung Was ist mit "Mein Schiff 5" passiert? – Die aktuelle Lage

Die "Mein Schiff 5" steckt im Persischen Golf fest und ihre letzte Positionsmeldung liegt Wochen zurück. Was ist da los und wie geht es weiter?
Von Matthias Kemter
Die hohen Spritpreise sollen durch den Tankrabatt um 17 Cent abgefedert werden. Erfahren Sie, wann die Steuersenkung gilt und welche Kritik es gibt.

Spritpreise Ab wann gelten die 17 Cent Tankrabatt?

Die schwarz-rote Koalition plant eine Entlastung für Autofahrer. Diesel und Benzin sollen um 17 Cent pro Liter günstiger werden. Doch ab wann gilt der Tankrabatt und was bedeutet das für Verbraucher?
Von Matthias Kemter
Wie gefährlich ist die chilenische Einsiedlerspinne?

Fund an der Universität Tübingen Wie gefährlich ist die chilenische Einsiedlerspinne?

In Deutschland gibt es rund 1000 verschiedene Spinnenarten. Vor einigen Monaten ist eine weitere dazugekommen: Loxosceles laeta – die chilenische Einsiedlerspinne. Ihr Biss kann  im Extremfall tödlich sein. Einige Expemplare wurden an der Universität Tübingen entdeckt. Was machen sie dort? Und wie kamen sie dorthin?
Von Markus Brauer
Trade Republic: Kundenservice jetzt per Telefon erreichbar

Neuer Kundenservice bei Trade Republic So funktioniert der Kontakt via Telefon

Trade Republic baut seinen Kundenservice grundlegend um und setzt dabei erstmals auf persönlichen Telefonsupport mit echten Ansprechpartnern.
Von Lukas Böhl
Öko-Killer? Warum KI für die Umwelt extrem belastend ist

Hoher Verbrauch von Rohstoffen und Wasser Öko-Killer? Warum KI für die Umwelt extrem belastend ist

Der ökologische Fußabdruck Künstlicher Intelligenz geht weit über Stromverbrauch hinaus. Erstmals wurden Umweltfaktoren entlang ihres gesamten Lebenszyklus erfasst – mit teils erschreckenden Ergebnissen.
Von Markus Brauer/KNA
Weitere Artikel zu Familie Erziehung Großeltern Kinder
 
 