Erziehung im Wechselmodell: „Für uns liegt der Fokus auf dem Wohl des Kindes“

Eine Woche bei Mama, eine Woche bei Papa. Für die kleine Carla aus Berlin ist dies seit acht Jahren gelebte Realität. „Für uns war von Anfang an klar, dass wir unser Kind nach der Trennung im Wechselmodell erziehen wollen“, sagt Mutter Julia Stefanski. Auch Ragnar Vogt, Vater der gemeinsamen Tochter, hält das Modell für den besten Weg. „Es geht den Kindern so viel besser, wenn man sie nicht in einen Rosenkrieg hineinzieht und ein Elternteil – in der Regel der Vater – aus dem Alltag des Kindes verschwindet. Ein Kind braucht beide Elternteile“, meint der 54-Jährige. Er ist überzeugt: Durch das Wechselmodell könne man den Trennungsschmerz für Kinder deutlich lindern.

Im Unterschied zum Residenzmodell verbringt das Kind beim Wechselmodell nach der Trennung gleich viel Zeit bei beiden Elternteilen – meist im wöchentlichen Wechsel. Die Eltern teilen sich die Betreuung und Erziehung, wodurch das Kind zwei Zuhause hat, weshalb es auch „Doppelresidenz“ genannt wird.

Schätzungen zufolge werden rund fünf bis zehn Prozent aller Kinder im Wechselmodell betreut. Verlässliche Zahlen gibt es dazu nicht. Eine weitere Alternative ist das Nestmodell, bei dem das Kind in einer festen Wohnung bleibt und die Eltern zwischen dort und eigenen Wohnsitzen wechseln.

Das Kindeswohl im Fokus

Ob man sich gut verstehen muss, damit das Wechselmodell gelingt? „Nein“, findet Vogt. „Nach einer Trennung und dem Lebensraumwechsel für die Kinder kann sich die neue Lebenssituation zunächst anfühlen wie ein Riesenberg voller Probleme. Das ist ganz normal. Trotz alter Verletzungen, Sehnsüchte und Groll, den man hegt, sollte man aber das Kindeswohl nicht aus den Augen verlieren.“

Dem stimmt auch seine Expartnerin Stefanski zu – und sieht auch Vorteile für die Eltern. „Wir haben viel mehr Freiräume und Zeit für Hobbys und Beruf als jemand, der alleinerziehend ist. Man ist ein besseres Elternteil, wenn man sich selbst verwirklichen kann und glücklich ist. Wenn es den Eltern gut geht, geht es auch den Kindern gut“, sagt die 37-Jährige, die selbst mit zwei streitenden Eltern aufgewachsen ist.

Carla ist eines von Millionen von Trennungskindern in Deutschland. Jährlich kommen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 110.000 Kinder hinzu, die die Scheidung ihrer Eltern erleben. Wie und von welchem Elternteil Kinder, die in eine Trennung involviert sind, betreut werden, muss häufig vor dem Familiengericht geklärt werden.

In Deutschland herrscht das Residenzmodell vor. Hierbei hat das Kind seinen Lebensmittelpunkt bei einem Elternteil und besucht den anderen in der Regel jedes zweite Wochenende sowie in den Ferien. Das nicht hauptbetreuende Elternteil, meistens der Vater, ist unterhaltspflichtig.

Sicher Bindung zu beiden Elternteilen

Doch wie gut sind die Modelle für die Entwicklung der Kinder? Der Kinder- und Jugendpsychologe Klaus Ritter ist seit über 30 Jahren als familienpsychologischer Sachverständiger für zahlreiche Familiengerichte tätig. In seiner Gemeinschaftspraxis in Kassel fertigt er Gutachten zu Fragen des Kindeswohls und zur Ausgestaltung des Umgangs an.

Er bewertet das Wechselmodell positiv. „Aus psychologischer Sicht hat das Wechselmodell grundsätzlich Vorteile für das Trennungskind. Die tatsächlichen Begegnungen mit den Elternteilen sind vorhanden und der Kontakt findet relativ häufig statt“, sagt Ritter. Dadurch habe das Kind die Möglichkeit, wichtige Bindungserfahrungen zu machen. Die Verunsicherung durch die Trennung der Eltern könne dadurch abgefangen werden.

„Ein zu häufiger Wechsel des Aufenthalts ist für das Kind ein Stressfaktor“ Klaus Ritter,Familienpsychologischer Sachverständiger

Wie sehr das Trennungskindes Schaden nimmt, hänge im Wesentlichen vom Verlauf der Trennung ab. Dies sei in jedem Einzelfall sehr unterschiedlich. Durch jahrelangen Streit der Eltern, den das Kind miterlebt hat, könne eine strukturelle Schädigung im Sinne einer instabilen Bindung auftreten. Somit werde die Grundlage gelegt für spätere psychische und psychosomatische Störungen. Das Wechselmodell könne einen Rahmen geben, Verunsicherungen und Schädigungen abzumildern. Der Experte rät jedoch zu professioneller Hilfe für Kinder und Jugendliche, um die Trennung der Eltern zu verarbeiten.

„Grundsätzlich ist ein Wechselmodell produktiv, falls beide Elternteile in der Nähe wohnen und das Kind bereits einige Sicherheit im Umgang mit den Elternteilen erfahren hat“, so Ritter. In den ersten drei Lebensjahren sehe er die Umsetzung jedoch kritisch, da die Anbindung an einen primär erziehenden Elternteil besonders wichtig sei.

Ab dem Alter von sechs Jahren sei grundsätzlich ein häufigerer Wechsel möglich. Ritter sieht das Wechselmodell auch in Fällen kritisch, in denen Elternteile weiterhin ungelöste Beziehungskonflikte oder ein Elternteil einen verdeckten Rückkehrwunsch hat. „Dadurch könnten die Kontakte mit dem Kind unnötig psychisch belastet werden.“

Wechsel sollten nicht so häufig stattfinden

Zudem sei in der Pubertät davon auszugehen, dass sich ein Jugendlicher stärker auf das eigene Leben fokussiert. Sein Wunsch nach Gestaltung sollte aufgegriffen werden, auch wenn dies zu einer Reduktion der Kontakte zu einem Elternteil führt. „Ein zu häufiger Wechsel des Aufenthalts ist für das Kind ein Stressfaktor, da es sich jeweils auf die Entwicklung und Stimmungen der Elternteile einlassen muss. Hierfür sind längere zusammenhängende Zeitblöcke sinnvoll.“

Die gemeinsame Tochter von Stefanski und Vogt ist heute zehn. Bei der Trennung war sie gerade einmal zwei Jahre alt. „Um es ihr am Anfang leichter zu machen, haben wir zunächst immer unter der Woche gewechselt, etwa nach drei oder vier Tagen. Bevor sie eingeschult wurde, haben wir aufs Wochenmodell gewechselt“, sagt Vogt. Dass Stefanski und Vogt nur 15 Gehminuten voneinander entfernt leben, vereinfacht die Umsetzung. „Als wir uns getrennt haben, haben wir vereinbart, dass unsere Wohnungen maximal 20 Minuten auseinanderliegen“, sagt Stefanski.

Auch beruflich haben die beiden Vorteile. Stefanski ist Projektmanagerin und gibt als Coach Einzelberatungen und Mediationen für andere getrenntlebende Eltern, die ebenfalls im Wechselmodell erziehen möchten. „Für mich war es wichtig, dass wir eine faire Regelung finden, die sowohl für unsere Tochter als auch für mich als berufstätige Frau stimmig ist.“

Die Organisation des Alltags

Damit dies gelingt, musste Vogt seinen Teil beitragen. „Ich bin gegenüber Arbeitgebern aufgetreten wie eine klassische alleinerziehende Mutter“, sagt der Journalist und lacht. „Ich habe den Stift fallen lassen, wenn das Kind krank war, habe um Punkt 17 Uhr Feierabend gemacht, damit ich mein Kind abholen kann. Ich bin da keine Kompromisse eingegangen. Auch die Mutter muss hier hart bleiben und sagen: Nein, heute ist der Vater dran mit Abholen, falls das Kind krank ist.“ Nur so könne Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern erreicht werden.

Finanziell sei das Wechselmodell das fairste Konzept für Erwachsene, meint das Ex-Paar. „Für uns ist klar: Wir arbeiten beide, wir betreuen beide“, sagt Vogt. Das habe jedoch auch Nachteile. „Da das Kind zwei Zuhause hat, benötigt es auch alles doppelt“, sagt Stefanski. Angefangen beim Kinderzimmer. Zwei Wohnungen zu finden, die ausreichend Platz haben, sei bei den derzeitigen Mietpreisen gar nicht so einfach.

Wichtig fände Vogt auch eine Anpassung der Gesetzeslage. „Das Wechselmodell wird aktuell nur berücksichtigt, wenn es exakt paritätisch ist. Betreut der eine Elternteil zu 51 Prozent und der andere zu 49, ist rechtlich derjenige, der zu 49 Prozent erzieht, voll unterhaltspflichtig. Das ist nicht fair“, kritisiert der Vater.

„Individuell wie ein Fingerabdruck“

Der Kinderpsychologe Stefan Rücker beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Wechselmodell. In der Studie „Kindeswohl und Umgangsrecht“ hat er das Wohlergehen von Kindern in Trennungsfamilien erforscht. „Jede Familie hat ihre eigene Trennung zu verarbeiten, mit unterschiedlichen Belastungen, Herausforderungen und Bedingungen. Ebenso pluralistisch gestalten sich im Anschluss die Bedürfnislagen hinsichtlich der Betreuung der Kinder durch die Eltern. Sicher ist: Das Beste für Kinder und Eltern ist so individuell wie ein Fingerabdruck“, sagt Rücker.

Im Wechselmodell sieht die Wissenschaft sowohl Vor- als auch Nachteile. „Das Wechselmodell kann dazu beitragen, dass die Bindung der Kinder zu beiden Elternteilen nach der Trennung erhalten bleibt. Durch die regelmäßige Interaktion mit beiden Elternteilen erleben Kinder oft eine stärkere emotionale Stabilität und weniger das Gefühl des Verlusts.“

Häufige Wechsel, insbesondere bei jüngeren Kindern, können jedoch zu einem Gefühl der Desorientierung führen. „Ein häufiger Ortswechsel kann die Routine der Kinder stören und emotionalen Stress auslösen, wenn das Modell nicht klar strukturiert ist“, so Rücker. Darüber hinaus könnten bestehende Konflikte zwischen den Eltern die Kinder belasten, vor allem wenn beide Elternteile im Wechselmodell stark gegeneinander agieren oder sich gegenseitig abwerten: „In solchen Fällen geraten Kinder oft in einen Loyalitätskonflikt.“ Allerdings seien auch Kinder im Residenzmodell häufig starken Loyalitätskonflikten ausgesetzt, „wenn ein Elternteil negativ über den anderen spricht oder einen Kontakt- und Bindungsabbruch fördert“.

Ohne Mitbestimmung geht es nicht

Die Studie „Kindeswohl und Umgangsrecht“ kommt zu dem Schluss, dass nicht das Betreuungsmodell ausschlaggebend ist für das Kindeswohl, sondern die Qualität der familiären Beziehungen. Weniger Konflikte zwischen den Eltern, engagierte Väter und eine gute Vater-Kind-Beziehung fördern die psychische Gesundheit der Kinder. Auch die Mitbestimmung der Kinder bei Umgang und Betreuung wirke sich positiv auf ihr Wohlergehen aus.

Bei Stefanski und Vogt funktioniert das gleichberechtigte Erziehen nach Trennung seit bereits acht Jahren sehr gut. Die Regeln haben die Eltern selbst aufgestellt. Mit zunehmendem Alter der Tochter und sich verändernden Rahmenbedingungen rund um Schule, Hobbys und Freundeskreis binden sie die Wünsche der Tochter mehr und mehr mit ein.

„Carla hat einmal gesagt, sie genieße die Zeit so, wenn wir gemeinsam zu dritt etwas unternehmen, zum Beispiel Abendessen oder ins Kino gehen. Da fiel der Satz: Freitag ist der schönste Tag, weil da sehe ich Mama und Papa.“ Ihr tue es gut, zu sehen, dass sich ihre Eltern noch verstehen. Und das sei den beiden am wichtigsten. „Für uns liegt der Fokus auf dem Wohl des Kindes.“