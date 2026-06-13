Erziehung im Wechselmodell „Für uns liegt der Fokus auf dem Wohl des Kindes“
Das Wechselmodell wird bei getrenntlebenden Eltern zunehmend beliebt. Wie gemeinsames Erziehen nach der Trennung gelingen kann und was Experten dazu sagen.
Das Wechselmodell wird bei getrenntlebenden Eltern zunehmend beliebt. Wie gemeinsames Erziehen nach der Trennung gelingen kann und was Experten dazu sagen.
Eine Woche bei Mama, eine Woche bei Papa. Für die kleine Carla aus Berlin ist dies seit acht Jahren gelebte Realität. „Für uns war von Anfang an klar, dass wir unser Kind nach der Trennung im Wechselmodell erziehen wollen“, sagt Mutter Julia Stefanski. Auch Ragnar Vogt, Vater der gemeinsamen Tochter, hält das Modell für den besten Weg. „Es geht den Kindern so viel besser, wenn man sie nicht in einen Rosenkrieg hineinzieht und ein Elternteil – in der Regel der Vater – aus dem Alltag des Kindes verschwindet. Ein Kind braucht beide Elternteile“, meint der 54-Jährige. Er ist überzeugt: Durch das Wechselmodell könne man den Trennungsschmerz für Kinder deutlich lindern.
Forscher beziffern erstmals das Ausmaß eines weltumspannenden Geflechts aus Pilzfäden. Dessen Gewicht übersteigt das aller Menschen auf der Welt bei Weitem. In nur einem Teelöffel Erde verbergen sich dabei mehrere Meter dieses Lebensnetzes.
Der Kollaps eines Sterns am Ende seiner Entwicklung könnte statt zu einem Schwarzen Loch auch zu einem extrem kompakten Stern führen, einem sogenannten Gravastern, der von außen einem Schwarzen Loch ähnelt.
Einem neuen astrophysikalischen Modell zufolge könnte Dunkle Materie in zwei Varianten vorkommen. Der größte Teil dieser exotischen Materieform befindet sich demnach im energieärmeren Grundzustand.
Gravitationswellen könnten für die Produktion von Dunkler Materie in den frühen Phasen der Entstehung unseres Universums verantwortlich sein. Physiker sind dieser Theorie nun nachgegangen und kommen zu überraschenden Ergebnissen.
Die Erde nimmt so viel Wärme auf wie nie zuvor seit Messbeginn: Der aktuelle Klimabericht zeigt, wie schnell sich Ozeane und Atmosphäre weiter aufheizen und warum das Gleichgewicht ins Wanken gerät.