Es bleibt knifflig Böblingen veröffentlicht Baustellenübersicht für 2026
Böblingen veröffentlicht die Baustellenübersicht für 2026. Größter Störfaktor dürfte der A 81-Ausbau bleiben. Wegen der Haushaltsnot sind manche Projekte auf Eis gelegt.
Üble Beschimpfungen, Spott und zornesrote Emojis: Wenn die Böblinger Stadtverwaltung auf ihrer Facebook-Seite über eine Baustelle und damit verbundene Umleitungen informiert, lassen solche Reaktionen meist nicht lange auf sich warten. In diesem Jahr wird das wohl nicht anders sein, denn obwohl die klamme Haushaltslage manches Projekt verzögert, sind für 2026 dennoch jede Menge Baumaßnahmen im Stadtgebiet geplant.