ESC-Party in Böblingen Im Irish Pub glaubt jeder an sein Land
Mit Silberhut und Ranking-App: Der Böblinger Irish Pub feiert den ESC mit einer fulminanten Party – und einem bemerkenswerten Ergebnis.
Mit Silberhut und Ranking-App: Der Böblinger Irish Pub feiert den ESC mit einer fulminanten Party – und einem bemerkenswerten Ergebnis.
Eine wichtige Regel gilt, beim Eurovision Song Contest: Wer abstimmt beim großen Wettbewerb der Lieder, der darf das eigene Land nicht wählen. Das gilt in Wien, dem Austragungsort des 70. ESC, gilt aber nicht im Böblinger Irish Pub O’Donovan’s. Dort wird der ESC gefeiert, am Samstag, am Abend des Finales, und jeder stimmt so ab, wie es ihm gefällt – und das heißt: Für das eigene Land.