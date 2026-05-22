Das Siegerlied des Eurovision Song Contest , „Bangaranga“, hat in Deutschland den ersten Platz der offiziellen Single-Charts erobert. Welcher ESC-Gewinnerin das zuletzt gelang.
22.05.2026 - 15:07 Uhr
Das Siegerlied des Eurovision Song Contest (ESC), „Bangaranga“, hat in Deutschland den ersten Platz der offiziellen Single-Charts erobert. Damit kann die bulgarische ESC-Gewinnerin Dara nach ihrem überraschenden Sieg beim ESC-Finale in Wien den nächsten Erfolg feiern, wie GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mitteilte.