Kundgebung auf dem Marienplatz „Wir verdienen die Demokratie“ – Serbische Radfahrer protestieren in Stuttgart

Studierende aus Serbien radeln derzeit mit dem Fahrrad durch Europa, um die Protestwelle in ihrer Heimat zu unterstützen. Bei einem Zwischenstopp in Stuttgart jubelt ihnen die serbische Diaspora zu. Was treibt die Radfahrer an?