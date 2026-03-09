Esslingen Bürgerentscheid war ein Warnschuss – wie geht es nun weiter?
Beim Esslinger Bürgerentscheid ging es nicht allein um die Bücherei. Daraus muss die Stadt nun ihre Lehren ziehen.
Beim Esslinger Bürgerentscheid ging es nicht allein um die Bücherei. Daraus muss die Stadt nun ihre Lehren ziehen.
Esslingen hat sich ein weiteres Mal klar zur Zukunft seiner Stadtbücherei im Bebenhäuser Pfleghof bekannt. Obwohl die Befürworter eines Umzugs ins frühere Modehaus Kögel mit großem Aufwand geworben hatten, fiel das Ergebnis eindeutig aus. Viel war zuletzt über Kögel geredet worden. Trotzdem blieben offenbar Zweifel, ob die Bibliothek dort besser aufgehoben wäre als im historischen Pfleghof, der für viele ein Stück Identität ist.