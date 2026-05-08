Die Firma Festo verpasst sich ein Transformationsprogramm, um sich auf stärker werdende Wettbewerber aus Asien einzustellen. Das bedeutet, dass Stellen abgebaut werden.
08.05.2026 - 15:00 Uhr
Das Automationsunternehmen Festo baut 1300 Stellen in Deutschland ab. Das erklärte der Vorstandsvorsitzende Thomas Böck in einem Interview mit unserer Zeitung. Der Stellenabbau ist Teil eines globalen Transformationsprogramms. „Für uns ist entscheidend, dass wir wettbewerbsfähig bleiben, auch in einem hochdynamischen Umfeld“, sagte Böck. Festo müsse sich „auf zunehmend stärker werdende Wettbewerber aus Asien einstellen“. Dort habe man sich aufgrund der amerikanischen Zolldiskussion vor allem Europa als Wettbewerbsumfeld ausgesucht.