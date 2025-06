Smart gerät in Brand – Hitze beschädigt zwei Porsche sowie ein Haus

Ein Smart steht in einem Wohngebiet in Esslingen in Flammen. Durch den Brand werden Teile eines Hauses und zwei weitere Autos beschädigt.

Annika Mayer 14.06.2025 - 12:22 Uhr

Ein Smart ist am Freitagabend gegen 17.30 Uhr in Esslingen-Wiflingshausen in Flammen gestanden. Wie die Polizei mitteilt, entstand durch den Brand ein Schaden von rund 200.000 Euro.