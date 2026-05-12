Esslingen Sparen – es wird ernst: So verändert sich Esslingen
Ende April legte die Stadt Esslingen eine grobe Sparliste vor. Inzwischen geht es ans Eingemachte. Manches leuchtet ein, anderes wird weh tun, kommentiert Johannes M. Fischer.
Ende April legte die Stadt Esslingen eine grobe Sparliste vor. Inzwischen geht es ans Eingemachte. Manches leuchtet ein, anderes wird weh tun, kommentiert Johannes M. Fischer.
Eine Hausbesitzerin in Esslingen wundert sich: Vor ihrem Grundstück verläuft ein zwei bis drei Meter breiter Grünstreifen der Stadt, der in der Vergangenheit auch mehrmals im Jahr gemäht wurde. In diesem Jahr auch, allerdings auf eine kuriose Weise: Entlang des Zaunes verläuft ein Streifen in der Breite eines Rasenmähers, der Rest blieb stehen. Ein Problem erkennt die Esslingerin darin nicht, aber irgendwie seltsam mutet das Bild schon an, weil sich der Sinn, sofern es einen gibt, nicht auf Anhieb erschließt. Schon gar nicht, weil wenige Tage später der Rest des Grünstreifens ebenfalls gemäht wurde.