Esslingen Vom Bummler bis zum Sprinter: Was beim Hunderennen alles passiert
24 Vierbeiner sind beim Hunderennen in Esslingen-Berkheim am Start: Vom Dackel über Border Collie bis zum Cane Corso ist alles dabei – das Event in Bildern und Video.
24 Vierbeiner sind beim Hunderennen in Esslingen-Berkheim am Start: Vom Dackel über Border Collie bis zum Cane Corso ist alles dabei – das Event in Bildern und Video.
Gemächlich trottet Lucie über die Rennbahn in Berkheim – 50 Meter sind beim Hunderennen zu absolvieren, links und rechts ist die Laufstrecke per Zaun begrenzt, am Ende steht das Herrchen und versucht die vierjährige schwarze, rund 40 Kilo schwere Cane Corso-Hündin zu einer schnelleren Gangart zu bewegen. Unterstützt wird er dabei sogar von einer der Kampfrichterinnen, die kurzerhand neben Lucie her joggt und sie mit lauten Rufen zusätzlich motiviert. Keine Chance, der charakterstarken Hündin sind diese Mätzchen ziemlich wurscht – sie trottet weiter und begrüßt ihr Herrchen nach mehr als 30 Sekunden – aber mit Freude.