Gemächlich trottet Lucie über die Rennbahn in Berkheim – 50 Meter sind beim Hunderennen zu absolvieren, links und rechts ist die Laufstrecke per Zaun begrenzt, am Ende steht das Herrchen und versucht die vierjährige schwarze, rund 40 Kilo schwere Cane Corso-Hündin zu einer schnelleren Gangart zu bewegen. Unterstützt wird er dabei sogar von einer der Kampfrichterinnen, die kurzerhand neben Lucie her joggt und sie mit lauten Rufen zusätzlich motiviert. Keine Chance, der charakterstarken Hündin sind diese Mätzchen ziemlich wurscht – sie trottet weiter und begrüßt ihr Herrchen nach mehr als 30 Sekunden – aber mit Freude.

Ein dickes Lob und Beifall vom Publikum gibt es natürlich trotzdem. Ganz anders der zweieinhalbjährige Artemis: Der Border Collie kann es kaum abwarten zu seinem Herrchen zu flitzen, der steht am Ende der Bahn und winkt mit „Arties“ Lieblingsball, der Hütehund bewältigt die 50 Meter in weniger als fünf Sekunden – neue Bestzeit in seiner Klasse.

Hunde starten in verschiedenen Kategorien

„Das Rennen macht den Hunden einfach Spaß“, sagt „Arties“ Besitzer Silverio Ruggiero. Und mit dem Lieblingsspielzeug funktioniert es auch besser als mit einer Saitenwurst: „Der Ball ist besser als jedes Leckerli“, so der Aichwalder weiter.

Bereits zum 11. Mal hat die Berkheimer Ortsgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde (SV) zum Hunderennen geladen – mitmachen darf jeder Vierbeiner: „Nur gesund muss der Hund sein“, sagt Rennleiterin Rebecca Heylmann, die auch Ausbildungswart bei den Berkheimer Hundefreunden ist. Gestartet wird in vier Kategorien, entscheidend ist die Schulterhöhe des Tieres: Die kleinsten Fellnasen starten bei den „Zwergen“ bis 25 Zentimeter Schulterhöhe, weiter geht es mit den „Minis“ (bis 35 Zentimeter), mittelgroßen (bis 55 Zentimeter) bis zu den großen Hunden (ab 55 Zentimeter).

Ab in den Schatten: Die fast 20 Grad um die Mittagszeit waren dem ein oder anderen Vierbeiner jetzt Ende April schon fast ein bisschen zu viel. Foto: kd

Laufen dürfen die Hunde so oft Herrchen oder Frauchen möchten – nur der beste Durchgang zählt letztendlich. Zu gewinnen gibt es Hundespielzeug, Decken oder ein Fellpflegeset. Ihre Hunderennen veranstaltet das Berkheim SV-Team im Frühjahr und im Herbst. Das Flutlichtrennen im Herbst sei immer etwas besser besucht, sagt der SV-Vorsitzende Markus Fischer – was vielleicht mit an den Temperaturen liegt. Die fast 20 Grad um die Mittagszeit waren dem ein oder anderen Vierbeiner jetzt Ende April schon fast ein bisschen zu viel – wobei es aber bereits um 10 Uhr morgens losging, da war es um einiges kühler.

Früher nahmen an die 100 Hunde teil

24 Hunde nahmen an der Frühjahrsausgabe teil. „Vor Corona waren es bei unseren Rennen teils an die 100 Hunde“, sagt Fischer, „es gilt, das jetzt wieder aufzubauen.“ 24 Mitglieder hat der Verein aktuell, an den Kursen auf dem schöngelegenen Übungsplatz am Berkheimer Waldrand dürfen aber auch Nicht-Vereinsmitglieder teilnehmen. Auch ein Rassehund muss es nicht sein. „Im Gegenteil, bei uns sind alle Menschen mit ihren Hunden willkommen“, bestätigt Fischer. In den Kursen werden Hund und Besitzer von lizenzierten Trainern betreut, neben der Begleithundeprüfung haben die Berkheimer einige Sparten aus dem Vielseitigkeitssport für Gebrauchshunde im Angebot. Stark frequentiert ist seit einiger Zeit der Erziehungskurs für Leute, die mit ihren Hunden im Alltag nicht richtig klarkommen. Bei Bedarf seien auch Einzelstunden möglich, sagt Fischer. Denn auch die Berkheimer merken deutlich, dass sich über die Pandemie viele Leute einen Hund angeschafft haben, aber irgendwann doch mit der Erziehung überfordert sind. „Bei uns wird keiner weggeschickt – auch kein Kampfhund“, bekräftigt der Vereinschef und erzählt, dass man mittlerweile auch einen guten Kontakt zum Esslinger Tierheim pflege.

Zurück zu Lucie: Die Cane Corso-Dame liegt mittlerweile alle viere von sich gestreckt im Schatten unter einem großen Baum und genießt ihr Leben, nebenan über die Rennbahn flitzt derweil Border Collie „Artie“ fröhlich eine weitere Runde und versucht seine Bestzeit zu unterbieten - also jeder nach seiner Fasson.