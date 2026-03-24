Esslinger Bücherei-Debatte Was wird aus der Heugasse 11? OB Klopfer äußert sich
Nach dem Bürgerentscheid ist klar, dass die Esslinger Bücherei im Pfleghof bleibt. Wie es mit der Sanierung und dem Nachbarhaus weitergeht, muss nun festgelegt werden.
Nach dem Bürgerentscheid ist klar, dass die Esslinger Bücherei im Pfleghof bleibt. Wie es mit der Sanierung und dem Nachbarhaus weitergeht, muss nun festgelegt werden.
Der Standort der Esslinger Stadtbücherei ist nach dem eindeutigen Bürgerentscheid geklärt – nun fragen sich viele, die am 8. März für eine Modernisierung der Bibliothek im Bebenhäuser Pfleghof gestimmt hatten, wie es dort weitergeht. In der jüngsten Einwohnerfragestunde des Gemeinderats konfrontierte Zuhörerin Sigrid Ringwald OB Matthias Klopfer mit der Frage nach dem weiteren Vorgehen der Stadt: „Wie werden Sie den Bürgerentscheid umsetzen und dafür sorgen, dass sich die Modernisierung nicht wie beim letzten Mal drei Jahre lang verzögert, damit dann wieder nichts passiert?“