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  6. Was wird aus der Heugasse 11? OB Klopfer äußert sich

Esslinger Bücherei-Debatte Was wird aus der Heugasse 11? OB Klopfer äußert sich

Esslinger Bücherei-Debatte: Was wird aus der Heugasse 11? OB Klopfer äußert sich
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Seit drei Jahrzehnten ist die Heugasse 11 als Erweiterungsoption für die Esslinger Bücherei im Gespräch. Foto: Ines Rudel

Nach dem Bürgerentscheid ist klar, dass die Esslinger Bücherei im Pfleghof bleibt. Wie es mit der Sanierung und dem Nachbarhaus weitergeht, muss nun festgelegt werden.

Der Standort der Esslinger Stadtbücherei ist nach dem eindeutigen Bürgerentscheid geklärt – nun fragen sich viele, die am 8. März für eine Modernisierung der Bibliothek im Bebenhäuser Pfleghof gestimmt hatten, wie es dort weitergeht. In der jüngsten Einwohnerfragestunde des Gemeinderats konfrontierte Zuhörerin Sigrid Ringwald OB Matthias Klopfer mit der Frage nach dem weiteren Vorgehen der Stadt: „Wie werden Sie den Bürgerentscheid umsetzen und dafür sorgen, dass sich die Modernisierung nicht wie beim letzten Mal drei Jahre lang verzögert, damit dann wieder nichts passiert?“

 

Kritisch merkte Sigrid Ringwald an, dass der Oberbürgermeister noch am Abend des Bürgerentscheids angekündigt hatte, den Gemeinderat rasch über einen Verkauf des Nachbarhauses Heugasse 11 entscheiden zu lassen: „Jeder weiß, dass dieses Gebäude für eine Erweiterung der Bücherei gebraucht wird.“

Klopfer erklärte in der Einwohnerfragestunde, „dass ganz viele Planungsschritte und Beschlüsse des Gemeinderats nötig sind“, ehe die Sanierung des Pfleghofs unter Dach und Fach gebracht werden kann. Die Stadt wolle sich um Landeszuschüsse bemühen und denke auch über die Ausweisung eines Sanierungsgebiets nach. Zu entscheiden sei unter anderem, ob die Bibliothek bei laufendem Betrieb modernisiert werden oder während der Bauzeit in ein Interimsquartier umziehen soll. Die Zukunft der Heugasse 11 sei bislang im Gemeinderat ungeklärt. Deshalb müsse eine Entscheidung her.

OB Klopfer plädiert für Verkauf der Heugasse 11

Mit einer Menschenkette wurde 2022 für den Erhalt der Heugasse 11 in städtischer Hand demonstriert. Foto: privat

Das historische Gebäude gehört der Stadt und wird seit den 90er-Jahren zur Erweiterung der Bibliothek im Pfleghof vorgehalten. Es war Teil der zunächst geplanten großen Bücherei-Lösung, die von Matthias Klopfer während des OB-Wahlkampfs begrüßt und später aus Kostengründung wieder verworfenen wurde. In der Einwohnerversammlung erklärte der OB: „Meine Haltung ist bekannt, dass die Heugasse 11 verkauft werden soll.“

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