Nach der Panne mit Briefwahl-Unterlagen zum Esslinger Bürgerentscheid erhielten bislang 70 Esslinger neue Wahlunterlagen. Wer unsicher ist, kann im Rathaus nachfragen.
12.02.2026 - 13:36 Uhr
Das Interesse vieler Esslinger, sich per Briefwahl an der Landtagswahl und dem Bürgerentscheid zur Stadtbücherei zu beteiligen, ist groß. Vergangenen Freitag musste die Stadt jedoch eine Panne vermelden: In den ersten Tagen waren in rund 8000 Fällen fehlerhafte Briefwahlunterlagen zum Bürgerentscheid verschickt worden. Die Landtagswahl ist nicht betroffen. Die Stadt bemüht sich um Schadensbegrenzung: Alle Wählerinnen und Wähler, die bis 4. Februar Briefwahlunterlagen zum Bürgerentscheid beantragt haben, wurden angeschrieben und auf den Fehler hingewiesen.