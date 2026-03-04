Esslinger Bürgerentscheid: Initiative Bürgerbegehren setzt sich für Bücherei im Pfleghof ein

Für Wunschvorstellungen gebe es in der finanziell angespannten Situation keinen Spielraum. Der Gemeinderat müsse 2026 30,7 Millionen Euro einsparen. „In dieser Situation einen Millionenbetrag (der Kaufpreis ist öffentlich nicht bekannt) für Kögel zu investieren und mit Millionenaufwand zu sanieren, ist nicht drin“, betont die Initiative. „Wer das vertrauliche Gutachten (121 Seiten) über die Gebäudeschäden am/im Kögel-Haus kennt, kann ermessen, dass die Kosten am Ende deutlich höher liegen werden. Wer ein eigenes, renovierungsbedürftiges Gebäude hat, sollte sich zuerst darum kümmern und nicht ein weiteres sanierungsbedürftiges Haus kaufen.“ Doppelte Kosten für Kögel und Pfleghof müssten „durch höhere Steuern, Gebührenerhöhungen und reduzierte kommunale Leistungen finanziert werden, was auch die Bibliothek treffen würde“.