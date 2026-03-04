Esslinger Bürgerentscheid: Initiative Bürgerbegehren setzt sich für Bücherei im Pfleghof ein

Die Stadträte Hermann Beck, Rena Farquhar und Martin Auerbach haben im Juni 2025 ein Bürgerbegehren gestartet mit dem Ziel, am bisherigen Standort „eine moderne Bibliothek zu schaffen, die Tradition und Zukunft auf beispielhafte Weise verbindet, die zu Esslingen passt und in der sich die Menschen wohlfühlen“. Frühere Planungen hätten gezeigt, dass das im Pfleghof sinnvoll und mit Zukunftsoptionen realisierbar sei, heißt es in einer Stellungnahme der Initiative Bürgerbegehren. „Für unsere Initiative heißt das: Ja zur Bücherei im Bebenhäuser Pfleghof.“