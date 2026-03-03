Kaum ein Thema hat die Esslinger Bürgerschaft in den vergangenen drei Jahrzehnten so beschäftigt wie die Zukunft ihrer Stadtbücherei. Seit 1989 hat die Bibliothek ihren Platz im historischen Bebenhäuser Pfleghof. Weil sie mehr Platz braucht, werden seit vielen Jahren immer wieder Standortalternativen diskutiert und wieder zu den Akten gelegt. Nun soll beim Bürgerentscheid am 8. März eine Entscheidung fallen: Bleibt die Bibliothek am aktuellen Standort im Bebenhäuser Pfleghof und wird dort modernisiert, oder soll sie ins frühere Modehaus Kögel umziehen? Wer am Sonntag sein Kreuz auf dem Stimmzettel setzen möchte, muss sich gut informieren.