 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Segelschiff liegt in Esslingen vor Anker: Wer hat es gebaut?

Esslinger Mythen: Was ist dran? Segelschiff liegt in Esslingen vor Anker: Wer hat es gebaut?

Esslinger Mythen: Was ist dran?: Segelschiff liegt in Esslingen vor Anker: Wer hat es gebaut?
1
Gehört zu Esslingen wie der Neckar: der Dreimaster auf dem Dach des ehemaligen Feuerwehrhauses am Ende der Kiesstraße. Foto: Roberto Bulgrin

Große Reedereien gibt es in Esslingen nicht. Wer hat aber dann das Modell eines Dreimasters auf dem Dach der früheren Handelsschule gebaut?

Reporterin: Simone Weiß (swe)

Die Weltmeere, Schiffe, die weite Ferne oder exotische Länder beflügeln die Fantasie – und die Erinnerungen. Auf unseren Artikel über den modellierten Dreimaster auf dem Gebäude der ehemaligen Handelsschule im alten Feuerwehrmagazin am Ende der Kiesstraße in Esslingen hat sich ein Leser gemeldet. Wer, so fragte er, hat denn dieses Schiff gebaut?

 

Der Leser lieferte auch gleich einen möglichen Erklärungsansatz: „Nach meiner Erinnerung befand sich ein Bild dieses Schiffes im Erdgeschossbüro der Flaschnerei Frey am Rossmarkt.“ Es sei also anzunehmen, dass das Segelschiff in der damaligen Flaschnerei Frey hergestellt und eventuell auch restauriert wurde. Nur ein Mythos oder Wahrheit?

Die Stadt Esslingen sowie ihre Kolleginnen und Kollegen des Stadtarchivs haben nach Angaben von Stadtsprecher Marcel Meier nachgeforscht und sind fündig geworden. „Die Herstellung des Schiffes durch Carl Frey gilt als gesichert. Dazu liegen biografische Aufzeichnungen aus der Familie Frey vor“, wird mitgeteilt. Zur Restaurierung des Schiffes konnten laut Stadt keine konkreten Informationen gefunden werden: „Es gibt lediglich einen Hinweis in einem Zeitungsartikel von 1961, dass anlässlich der Verlagerung in den Neubau der Handelsschule die Figur auch durch die Firma Frey abgenommen und repariert worden ist.“

Den Zeitungsartikel vom 11. Oktober 1961 hat das Stadtarchiv in seinem Fundus ausgegraben. Dort finden sich weitere Informationen zu dem Schiff: Der verstorbene Esslinger Flaschner Carl Frey, der später auch Innungsobermeister gewesen sei, habe den stolzen Dreimaster im Auftrag des städtischen Hochbauamtes erstellt. Das Segelschiff sei aus Kupfer gemacht worden, sei eine Stiftung an die Handelsschule und symbolisiere den weltweiten Handel. Nachdem die Handelsschule in ihren Neubau in Oberesslingen umgezogen war, so heißt es in dem Bericht weiter, habe das Hochbauamt wiederum die Firma Frey am Rossmarkt mit der Demontage, Reparatur und Übersiedlung des Schiffes in die Pausenhalle des neuen Schulgebäudes beauftragt.

Der Dreimaster auf dem Dach soll den weltweiten Handel symbolisieren. Foto: Roberto Bulgrin

Der Abbau des Schiffes und sein Umzug hatten laut diesem Artikel und weiterer Quellen die Gemüter der Esslinger erhitzt. Nachbarn der Handelsschule seien die Treppen bis ins Dachgeschoss hinaufgeklettert und hätten sich nach dem weiteren Verbleib des Schiffes erkundigt. Passanten hätten – auch energisch – die Meinung vertreten, das Schiff und das Gebäude seien eine nicht zu lösende Einheit. In der Pausenhalle in Oberesslingen könnten es doch allein die Schüler, aber nicht andere Esslinger sehen.

Der Dreimaster hat stolze Ausmaße

Das Gebäude am Ende der Kiesstraße in Esslingen war am 13. September 1913 als Handelsschule und Feuerwehrgebäude eingeweiht worden. Der stolze Dreimaster, 1,60 Meter lang und 1,40 Meter hoch, zog 1961 an den neuen Standort der John-F.-Kennedy-Schule als Nachfolgerin der Handelsschule in Oberesslingen.

Doch für die Esslingerinnen und Esslinger gab es ein Happy End. Als die Lehranstalt im August 1987 an den Landkreis Esslingen verkauft wurde, so heißt es in einem weiteren Artikel der Eßlinger Zeitung, ging das Schiff wieder an seinem angestammten Platz auf der Alten Feuerwache vor Anker. Laut dem Bericht wurde das Schiff im Jahr 2012 über mehrere Wochen restauriert. So hat Esslingen immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.

Weitere Themen

Esslinger Mythen: Was ist dran?: Segelschiff liegt in Esslingen vor Anker: Wer hat es gebaut?

Esslinger Mythen: Was ist dran? Segelschiff liegt in Esslingen vor Anker: Wer hat es gebaut?

Große Reedereien gibt es in Esslingen nicht. Wer hat aber dann das Modell eines Dreimasters auf dem Dach der früheren Handelsschule gebaut?
Von Simone Weiß
Abendkonferenz: Kommunen im Kreis Esslingen: Einnahmen brechen ein - was nun?

Abendkonferenz Kommunen im Kreis Esslingen: Einnahmen brechen ein - was nun?

Die Kommunen stecken in einer Finanzkrise. In einer digitalen Abendkonferenz gehen wir der Frage nach: Wie wirkt sich die schwierige Haushaltslage auf das Leben in der Stadt aus?
Von Johannes Fischer
Esslinger Schulen: Holger Hartlieb wird neuer Rektor des Mörike-Gymnasiums

Esslinger Schulen Holger Hartlieb wird neuer Rektor des Mörike-Gymnasiums

Der Job als Schulleiter ist nicht einfach. Deshalb bleiben Stellen immer häufiger unbesetzt. Am Mörike-Gymnasium in Esslingen ist das anders.
Von Petra Pauli
Ärzte unter Druck: Chefarzt am Klinikum Esslingen entlassen - welche Rolle spielen Fallzahlen?

Ärzte unter Druck Chefarzt am Klinikum Esslingen entlassen - welche Rolle spielen Fallzahlen?

Ein Chefarzt am Klinikum Esslingen wird fristlos entlassen. Haben Fallzahlen eine Rolle gespielt? An Krankenhäusern geraten Ärzte deswegen immer wieder unter Druck.
Von Frederic Feicht, Sebastian Xanke
Erholung am Fluss: „Zu wenig Hitzeschutz“: Gäste wünschen sich Schatten am Wasser

Erholung am Fluss „Zu wenig Hitzeschutz“: Gäste wünschen sich Schatten am Wasser

Lob und Kritik bei der Eröffnung des Neckaruferparks beim Esslinger Bahnhof. Einige der Flächen sind noch nicht grün. Neckarbalkon und Steg kommen gut an.
Von Elisabeth Maier
Sport in Ostfildern: Stadt braucht Fördergelder – Neuer Anlauf für Hallenbad-Sanierung

Sport in Ostfildern Stadt braucht Fördergelder – Neuer Anlauf für Hallenbad-Sanierung

Elf Millionen Euro soll die Sanierung des Hallenbads in Nellingen kosten. Das kann die Stadt Ostfildern nicht alleine schultern. Deshalb werden Fördergelder gebraucht.
Von Elisabeth Maier
Medius Klinik: „Anspruchsvolles Szenario für die Retter“ – Erfolgreiche Notfallübung

Medius Klinik „Anspruchsvolles Szenario für die Retter“ – Erfolgreiche Notfallübung

Die Evakierung der Intensivstation war ein Teil der Großübung in der Nürtinger Medius Klinik am Samstag. Das Krankenhaus zieht ein positives Fazit.
Von Elisabeth Maier
Kunst im Kreis Esslingen: Papier am Drahtseil – Ungewöhnliches Projekt in Nürtingen

Kunst im Kreis Esslingen Papier am Drahtseil – Ungewöhnliches Projekt in Nürtingen

Von der ersten Idee bis zur Eröffnung: Wie das Team des Kulturamtes in der Nürtinger Kreuzkirche eine Ausstellung entwickelt, plant, organisiert und aufbaut.
Von Gaby Weiß
Fußball-WM 2026: Fußball-Krimi im Vier Peh – Fans fiebern gemeinsam dem Sieg entgegen

Fußball-WM 2026 Fußball-Krimi im Vier Peh – Fans fiebern gemeinsam dem Sieg entgegen

Bei den Spielen des deutschen Teams lädt die Esslinger Kulturkneipe Vier Peh zum Public Viewing ein. Beim Spiel gegen die Elfenbeinküste war die Stimmung großartig.
Von eli
Filderstadt: „Filderstadts Dönermeister“: Kult-Döner-Nachfolger ist ein alter Bekannter

Filderstadt „Filderstadts Dönermeister“: Kult-Döner-Nachfolger ist ein alter Bekannter

Der Imbiss Batman Kebap in Bonlanden ist zu. An der Stelle hat nun Besni Kebap eröffnet. Über den neuen Betreiber freuen sich in Filderstadt und Umgebung viele.
Von Caroline Holowiecki
Weitere Artikel zu Esslingen Schiff Oberesslingen Neckar Feuerwehrhaus
 
 