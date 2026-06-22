Die Weltmeere, Schiffe, die weite Ferne oder exotische Länder beflügeln die Fantasie – und die Erinnerungen. Auf unseren Artikel über den modellierten Dreimaster auf dem Gebäude der ehemaligen Handelsschule im alten Feuerwehrmagazin am Ende der Kiesstraße in Esslingen hat sich ein Leser gemeldet. Wer, so fragte er, hat denn dieses Schiff gebaut?

Der Leser lieferte auch gleich einen möglichen Erklärungsansatz: „Nach meiner Erinnerung befand sich ein Bild dieses Schiffes im Erdgeschossbüro der Flaschnerei Frey am Rossmarkt.“ Es sei also anzunehmen, dass das Segelschiff in der damaligen Flaschnerei Frey hergestellt und eventuell auch restauriert wurde. Nur ein Mythos oder Wahrheit?

Die Stadt Esslingen sowie ihre Kolleginnen und Kollegen des Stadtarchivs haben nach Angaben von Stadtsprecher Marcel Meier nachgeforscht und sind fündig geworden. „Die Herstellung des Schiffes durch Carl Frey gilt als gesichert. Dazu liegen biografische Aufzeichnungen aus der Familie Frey vor“, wird mitgeteilt. Zur Restaurierung des Schiffes konnten laut Stadt keine konkreten Informationen gefunden werden: „Es gibt lediglich einen Hinweis in einem Zeitungsartikel von 1961, dass anlässlich der Verlagerung in den Neubau der Handelsschule die Figur auch durch die Firma Frey abgenommen und repariert worden ist.“

Den Zeitungsartikel vom 11. Oktober 1961 hat das Stadtarchiv in seinem Fundus ausgegraben. Dort finden sich weitere Informationen zu dem Schiff: Der verstorbene Esslinger Flaschner Carl Frey, der später auch Innungsobermeister gewesen sei, habe den stolzen Dreimaster im Auftrag des städtischen Hochbauamtes erstellt. Das Segelschiff sei aus Kupfer gemacht worden, sei eine Stiftung an die Handelsschule und symbolisiere den weltweiten Handel. Nachdem die Handelsschule in ihren Neubau in Oberesslingen umgezogen war, so heißt es in dem Bericht weiter, habe das Hochbauamt wiederum die Firma Frey am Rossmarkt mit der Demontage, Reparatur und Übersiedlung des Schiffes in die Pausenhalle des neuen Schulgebäudes beauftragt.

Der Dreimaster auf dem Dach soll den weltweiten Handel symbolisieren. Foto: Roberto Bulgrin

Der Abbau des Schiffes und sein Umzug hatten laut diesem Artikel und weiterer Quellen die Gemüter der Esslinger erhitzt. Nachbarn der Handelsschule seien die Treppen bis ins Dachgeschoss hinaufgeklettert und hätten sich nach dem weiteren Verbleib des Schiffes erkundigt. Passanten hätten – auch energisch – die Meinung vertreten, das Schiff und das Gebäude seien eine nicht zu lösende Einheit. In der Pausenhalle in Oberesslingen könnten es doch allein die Schüler, aber nicht andere Esslinger sehen.

Der Dreimaster hat stolze Ausmaße

Das Gebäude am Ende der Kiesstraße in Esslingen war am 13. September 1913 als Handelsschule und Feuerwehrgebäude eingeweiht worden. Der stolze Dreimaster, 1,60 Meter lang und 1,40 Meter hoch, zog 1961 an den neuen Standort der John-F.-Kennedy-Schule als Nachfolgerin der Handelsschule in Oberesslingen.

Doch für die Esslingerinnen und Esslinger gab es ein Happy End. Als die Lehranstalt im August 1987 an den Landkreis Esslingen verkauft wurde, so heißt es in einem weiteren Artikel der Eßlinger Zeitung, ging das Schiff wieder an seinem angestammten Platz auf der Alten Feuerwache vor Anker. Laut dem Bericht wurde das Schiff im Jahr 2012 über mehrere Wochen restauriert. So hat Esslingen immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.