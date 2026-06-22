Esslinger Mythen: Was ist dran? Segelschiff liegt in Esslingen vor Anker: Wer hat es gebaut?
Große Reedereien gibt es in Esslingen nicht. Wer hat aber dann das Modell eines Dreimasters auf dem Dach der früheren Handelsschule gebaut?
Große Reedereien gibt es in Esslingen nicht. Wer hat aber dann das Modell eines Dreimasters auf dem Dach der früheren Handelsschule gebaut?
Die Weltmeere, Schiffe, die weite Ferne oder exotische Länder beflügeln die Fantasie – und die Erinnerungen. Auf unseren Artikel über den modellierten Dreimaster auf dem Gebäude der ehemaligen Handelsschule im alten Feuerwehrmagazin am Ende der Kiesstraße in Esslingen hat sich ein Leser gemeldet. Wer, so fragte er, hat denn dieses Schiff gebaut?