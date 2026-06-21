Esslinger Spar-Debatte: Der Rotstift kreist auch bei Bauen und Mobilität

Mit einem Paket aus 103 Maßnahmen will die Esslinger Stadtverwaltung ihren strapazierten Haushalt in den nächsten Jahren um viele Millionen Euro entlasten. Kaum ein Bereich bleibt von Kürzungen verschont. In den Fachausschüssen des Gemeinderats forsten die Ratsmitglieder derzeit die Kürzungsvorschläge aus dem Rathaus durch, denn das letzte Wort hat der Gemeinderat. Noch ist nichts endgültig beschlossen, noch ist vieles in Bewegung. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass sich die Bürgerinnen und Bürger auf schmerzliche Einschnitte einstellen müssen. Das wurde nun auch im Ausschuss für Bauen, Mobilität und Klimaschutz (ABMK) deutlich. Dort ging es nicht nur um einzelne Kürzungsvorschläge, sondern auch um grundsätzliche Aspekte der Haushaltskonsolidierung – und um die Frage, welche Rolle Gemeinderat und Verwaltung dabei spielen.

Die Liste der von der Verwaltung vorgeschlagenen Einsparungen ist lang, die 103 Maßnahmen gliedern sich in zahlreiche Unterpunkte. Wie ein roter Faden ziehen sich Personaleinsparungen durch die Liste. Insgesamt sollen 172 Vollzeitstellen dem Rotstift zum Opfer fallen. Das ist nach Einschätzung der Verwaltung nur möglich, wenn in den betroffenen Bereichen Leistungen reduziert oder ganz gestrichen werden. So heißt es etwa beim Denkmalschutz: „Freiwillige finanzielle Aufwendungen wie Sach- und Dienstleistungen in der Öffentlichkeitsarbeit sowie Zuschüsse für konkrete Vorhaben werden reduziert.“

Unter anderem ist beim Baurechtsamt auch die Rede von „Einschränkung von freiwilligen Serviceleistungen, zeitgerechten Verfahrensabläufen und Verlagerung von Aufgabenschwerpunkten in bausicherheitsrelevante Bereiche“. Immerhin sollen „mittel- und langfristig durch Einsatz von Digitalisierung und KI Prozessabläufe optimiert werden, ohne wesentliche Kernaufgaben zu gefährden“. Und in der Stadtplanung will man „die Mittel für Entwicklungskonzepte in Stadtteilen sowie für Untersuchungen und Planungen reduzieren und stärker priorisieren“. Immer wieder werden in der Vorschlagsliste „Effizienzmaßnahmen und Prozessoptimierung“ erwähnt, die helfen sollen, den personellen Aderlass aufzufangen.

Enge Spielräume beim Sparen

Was es bedeutet, den Rotstift signifikant anzusetzen, diskutierten die Ratsmitglieder im ABMK am Beispiel der Straßeninstandsetzung. „Wird es am Ende nicht teurer, wenn man nötige Fahrbahnreparaturen aus Kostengründen verschiebt?“, fragte Jürgen Häußler (AfD). „Letztlich ist es so“, sagte Marc Ströbele vom Tiefbauamt.

„Unsere Aufgabe ist es nun, mit weniger Geld die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.“ Ströbele rechnete vor: Zehn Millionen Euro stehen dem Tiefbauamt jedes Jahr an Sachmitteln zur Verfügung. Davon sind etwa fünf Millionen nicht beziehungsweise kaum beeinflussbar, weil sie unter anderem auf Entwässerungsbeiträge, Strom, Mieten, Müllentsorgung und Ähnliches entfallen. Weitere 1,3 Millionen Euro sind notwendig zur Aufgabenerfüllung – etwa zur Unterhaltung des städtischen Fuhrparks, für Kraftstoff, Verbrauchsmaterial oder Kleidung.

Bleiben etwa 3,7 Millionen Euro, aus denen das Tiefbauamt sein Einsparziel von 1,3 Millionen Euro jährlich bestreiten muss. Dass bei der Straßenunterhaltung gespart werden muss, ist da für Finanzbürgermeister Ingo Rust unausweichlich: „Wenn Sie eine bessere Idee haben, woher wir das Geld nehmen, sind wir offen.“ Daniel Scharpf (SPD) könnte sich zum Beispiel vorstellen, Paten für städtische Grünflächen zu suchen: „Wenn sich Anwohner zusammentun und sich um solche Beete kümmern, hätte das Sparen sogar einen positiven Effekt.“ Doch da warnt Grünflächenamts-Chef Matthias Scheider vor allzu großen Erwartungen: „Im Einzelfall kann das funktionieren, in der Fläche eher nicht.“

Patenschaften für städtische Beete haben sich anderswo bewährt und die Stadt entlastet. Foto: privat

Michael Weinmann (Freie Wähler) sieht Einsparungen bei der Infrastruktur kritisch. Für ihn sind die hohen Personalkosten in der Verwaltung ein Thema, und er fürchtet, dass mit den aktuell angedachten Kürzungen das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist: „Wir können nur hoffen, dass sich die Gewerbesteuer 2027 wie geplant entwickelt.“ Der Finanzbürgermeister teilt Weinmanns Analyse, dass ein Ende der schwierigen Zeiten noch nicht in Sicht ist. Nun sei der Gemeinderat am Zug: „Die Verwaltung macht Vorschläge – Sie müssen beschließen. Das ist Ihre alleinige Entscheidung.“

Esslinger Ratsfraktionen setzen eigene Prioritäten

Tim Hauser (CDU) sieht die Verwaltung nicht minder in der Pflicht: „Wir machen uns viele Gedanken, was richtig und was falsch ist.“ Und mit Blick auf Kritik daran, dass sich fünf Ratsfraktionen sich gegen eine Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer ausgesprochen, das Gros der geplanten Kürzungen jedoch nicht weiter diskutiert haben, sagte Hauser: „Von 103 Sparvorschlägen der Verwaltung tragen wir immerhin mehr als 90 mit. Es ist unser gutes Recht als Stadträte, zu sagen, dass wir den Fokus mehr auf die Ausgaben legen wollen als auf Einnahmen, die wir den Bürgern abverlangen.“ Natürlich könne der ehrenamtliche Gemeinderat die Verwaltung, die einen viel genaueren Einblick in ihre Sparpotenziale habe, beauftragen, auch noch weitere Maßnahmen vorzuschlagen.

Das Stadtticket in der Diskussion

Einsparungen

Eines der meistdiskutierten Themen in der Spardebatte ist die vorgeschlagene Abschaffung des Stadttickets Ende 2027. Für vier Euro können Fahrgäste einen Tag lang beliebig oft Busse und Bahnen im Stadtgebiet nutzen. Im Rathaus erwartet man 2026 und 2027 wegen geringeren Bedarfs Einsparungen von je 160 000 Euro, in 2028 und 2029 sogar je 760 000 Euro. Derzeit werden pro Einzelticket 2,51 Euro aus dem Stadtsäckel beigesteuert, pro Gruppenticket (acht Euro) 4,64 Euro.

Debatte

Dass die Stadt 2026 und 2027 den Zuschussbedarf für das Stadtticket bereits niedriger ansetzen kann als geplant, verändert die Sachlage für Finanzbürgermeister Ingo Rust nicht: „Wir können nicht sagen, wie sich die Nachfrage und damit der Zuschussbedarf entwickelt.“ Die Frage von Carmen Tittel (Grüne), ob sich durch moderate Preiserhöhung der Zuschussbedarf reduzieren ließe, verneinte Rust : „Der VVS lässt nur einen einheitlichen Preis für Stadttickets zu.“ Einen signifikanten Effekt auf die Fahrgastzahlen sieht Rust nicht: Nur zehn Prozent der Nutzer hätten sich für den öffentlichen Nahverkehr entschieden, weil es ein günstigeres Tagesticket gibt. Die allermeisten seien ohnehin bereits mit Bus und Bahn unterwegs.