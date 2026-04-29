Esslinger Stadtbücherei Nach dem Bürgerentscheid soll es im Pfleghof vorangehen
Der Bürgerentscheid zum Standort der Esslinger Bücherei hat ein klares Bekenntnis zum Pfleghof gebracht. Nun muss die Stadt die Sanierung des Gebäudes vorantreiben.
Der Bürgerentscheid zum Standort der Esslinger Bücherei hat ein klares Bekenntnis zum Pfleghof gebracht. Nun muss die Stadt die Sanierung des Gebäudes vorantreiben.
Mit einer klaren Zweidrittelmehrheit haben die Bürgerinnen und Bürger am 8. März entschieden, dass die Esslinger Stadtbücherei im Bebenhäuser Pfleghof bleiben und dort modernisiert werden soll. Nun müssen Taten folgen. Die Stadtverwaltung hat im Gemeinderat erläutert, wie sie sich das weitere Vorgehen vorstellt: Bereits am 18. Mai soll eine Grundsatzentscheidung fallen. Dann müssen die Ratsmitglieder auch klären, ob die Bibliothek bei laufendem Betrieb umgebaut wird oder ob sie in ein Ausweichquartier umziehen soll. Ein Verkauf des Nachbarhauses Heugasse 11, das seit den 90er-Jahren als Erweiterungsoption für die Bücherei gilt, scheint vorerst vom Tisch zu sein.