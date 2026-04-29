Esslinger Stadtbücherei: Nach dem Bürgerentscheid soll es im Pfleghof vorangehen

Mit einer klaren Zweidrittelmehrheit haben die Bürgerinnen und Bürger am 8. März entschieden, dass die Esslinger Stadtbücherei im Bebenhäuser Pfleghof bleiben und dort modernisiert werden soll. Nun müssen Taten folgen. Die Stadtverwaltung hat im Gemeinderat erläutert, wie sie sich das weitere Vorgehen vorstellt: Bereits am 18. Mai soll eine Grundsatzentscheidung fallen. Dann müssen die Ratsmitglieder auch klären, ob die Bibliothek bei laufendem Betrieb umgebaut wird oder ob sie in ein Ausweichquartier umziehen soll. Ein Verkauf des Nachbarhauses Heugasse 11, das seit den 90er-Jahren als Erweiterungsoption für die Bücherei gilt, scheint vorerst vom Tisch zu sein.

Pläne für das, was die Verwaltung gern als „kleine, feine Sanierung“ des Pfleghofs bezeichnet, waren im Dezember 2022 bereits beschlossene Sache, wurden jedoch auf Eis gelegt, nachdem OB Matthias Klopfer die Bücherei ins frühere Modehaus Kögel verlegen wollte. Nach dem eindeutigen Bürgerentscheid heißt es nun wieder „alles auf Anfang“ – allerdings mit einem kleinen Unterschied: Um die Belastungen für Personal und Publikum gering zu halten, schlägt Klopfer ein Interimsquartier während des Umbaus vor. Vom Gedanken, die Heugasse 11 umgehend zu verkaufen, wie es Klopfer am Abend des Bürgerentscheids angekündigt hatte, hat er sich zumindest für den Augenblick verabschiedet, was jedoch kein Ja zu den Erweiterungsplänen bedeutet. Nur so viel verspricht der OB: „Wir wollen den Pfleghof so schnell wie möglich sanieren.“

Plädoyer für ein Ausweichquartier

Baubürgermeister Hans-Georg Sigel betonte, ein Umbau des Pfleghofs bei laufendem Betrieb sei schwierig. Deshalb plädiert er für ein Ausweichquartier, und er hofft, dass die Bücherei-Sanierung durch Ausweisung eines Sanierungsgebiets in der östlichen Altstadt großzügig gefördert wird. Oliver Wannek, Chef des Eigenbetriebs Städtische Gebäude (SGE) skizzierte die aktuellen Sanierungspläne, die von Dach- und Fenstersanierung über Brandschutz, Innenraumarbeiten, Elektro- und Beleuchtungsarbeiten, Schadstoffbeseitigung, Raumakustik, einer Aufwertung des Cafés und einer Neustrukturierung der Bücherei mit besonderem Augenmerk auf die Familienbibliothek bis hin zu Heizung, Sanitärarbeiten und einer Familientoilette reichen. Insgesamt sind 37 Bausteine bei einem Budget von 17,3 Millionen Euro geplant. Erste Arbeiten etwa beim Brandschutz, dem Aufzug oder an der Fassade sind bereits erledigt. „Wir können nun auf das, was nach dem Grundsatzbeschluss vom Dezember 2022 schon geplant worden war, zurückgreifen“, versicherte Wannek.

Der malerische Innenhof ist im Sommer eine Oase der Ruhe. Foto: Roberto Bulgrin

Für die Ratsfraktionen gibt es noch Redebedarf. „Bisher war unser Stand, dass die Verwaltung eine Sanierung bei laufendem Betrieb will“, erklärte Tim Hauser (CDU). Ob Kosten von zwei bis drei Millionen für ein Interim sinnvoll und nötig sind, sei zu klären. „Der Bürgerentscheid war eindeutig, den Bürgerwillen gilt es zu respektieren“, befand Ben Baecker (Grüne). Es gelte, den Pfleghof bestmöglich zu sanieren. Die Grünen unterstützen ein Interimsquartier – die Erweiterung der Bücherei um die Heugasse 11 nicht: „Die Menschen sehen nicht, wie wir das finanzieren sollen.“ Ulrike Gräter (SPD) will „das Beste aus der zweitbesten Variante machen“ und vor allem Barrierefreiheit und mehr Raum für Familien in den Fokus nehmen. Im Interesse von Mitarbeitern und Besuchern plädiert sie für ein Interim.

Annette Silberhorn-Hemminger (Freie Wähler) sieht im klaren Bürgerentscheid immer noch „viel Interpretationsspielraum“ – etwa bei der Frage, ob die Heugasse 11 Teil der Bücherei werden soll. Sie fragt sich, ob ein Interimsquartier im Budget von 17,3 Millionen Euro enthalten ist. Rena Farquhar (FDP/Volt) möchte zunächst ermitteln, ob es Bedarf für ein Lernhaus gäbe. Klar ist für sie, dass ein Verkauf der Heugasse 11 derzeit kein Thema ist: „Da gibt es andere Gebäude, über die wir vorher sprechen müssen.“ Martin Auerbach (Linke/FÜR) wundert sich, dass manche den klaren Bürgerentscheid als Signal gegen eine Büchereierweiterung um die Heugasse 11 empfinden. Die Pläne für die große Bücherei-Erweiterung hätten gezeigt, dass das sinnvoll und machbar wäre.

Was wird aus der Heugasse 11?

Die Bücherei im Pfleghof ist ein beliebter Lernort. Foto: Roberto Bulgrin

Stephan Köthe (AfD) beantragte, die Verwaltung solle „unverzüglich Planungen in die Wege leiten, die die Einbindung des Gebäudes Heugasse 11 in eine Gesamtkonzeption der Stadtbücherei Esslingen im Bebenhäuser Pfleghof zum Gegenstand haben“. Ziel sei „die Schaffung eines zukunftsfähigen, erweiterten Gesamtkonzepts für die Stadtbücherei, das den Bürgerentscheid sinnvoll ergänzt und die langfristige Leistungsfähigkeit der Einrichtung als Bildungs-, Lern- und Begegnungsort stärkt“. Und Hermann Beck (WIR/Sportplätze erhalten) forderte, die Heugasse 11 als Erweiterungsoption zu behalten, ein Interim einzurichten, die Modernisierung des Pfleghofs rasch in Angriff zu nehmen und das vor Jahren gebildete Expertengremium bei der weiteren Planung wieder einzubeziehen.

Zeitplan für die Bücherei-Modernisierung

Entscheidungen

Nachdem die Stadtverwaltung am Montag ihre Vorschläge für das weitere Vorgehen im Gemeinderat präsentiert hat, soll der Ausschuss für Bauen, Mobilität und Klimaschutz am 6. Mai darüber beraten, ein Grundsatzbeschluss soll am 18. Mai im Gemeinderat fallen. Annette Silberhorn-Hemminger (Freie Wähler) hat jedoch angeregt, zunächst den städtischen Nachtragshaushalt in trockene Tücher zu bringen und erst dann über die Bücherei zu befinden.

Interim

Nach dem Grundsatzbeschluss zum weiteren Vorgehen muss der Gemeinderat entscheiden, ob die Bücherei während der Bauzeit in ein Ausweichquartier umziehen soll oder nicht. Gibt es ein Interim, muss zunächst ein Standort gefunden, geplant, genehmigt und hergerichtet werden, was ebenfalls Zeit und Geld kostet.

Realisierung

OB Klopfer möchte ein Sanierungsgebiet für die östliche Altstadt beantragen, was der Stadt Zuschüsse für das Büchereiprojekt bringen könnte. Bis das genehmigt ist, dürfte weitere Zeit vergehen. 2026 ist für Planungen und Förderanträge reserviert, frühestmöglicher Baubeginn ist 2027. Bleibt es dabei, dass der Pfleghof bei laufendem Betrieb der Bücherei modernisiert wird, rechnet die Stadtverwaltung mit einem Fertigstellungstermin 2032. Zieht die Bücherei während der Pfleghof-Sanierung in ein Ausweichquartier um, könnte die reine Bauzeit auf zweieinhalb Jahre reduziert werden.