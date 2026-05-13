 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Viel Vergnügen beim samstäglichen Stadtbummel

Esslinger Straßenkunstfestival Viel Vergnügen beim samstäglichen Stadtbummel

Esslinger Straßenkunstfestival: Viel Vergnügen beim samstäglichen Stadtbummel
1
Esslingen und sein Straku gelten als gutes Pflaster für Straßenkünstler. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger Innenstadt wird zur Bühne, wenn Clowns, Akrobaten, Zauberkünstler und Musiker am 16. Mai zum Straßenkunstfestival Straku einladen.

Reporter: Alexander Maier (adi)

Sie kommen aus Mexiko, Italien, Malaysia, Brasilien, den Niederlanden und aus Deutschland, und sie wollen die Esslinger Innenstadt für einige Stunden in eine kunterbunte Freiluft-Manege verwandeln. Artisten, Zauberkünstler, Theaterensembles, Musiker, Wortakrobaten und Clowns geben sich am Samstag, 16. Mai, beim Straßenkunstfestival (Straku) ein Stelldichein. An verschiedenen Orten geht es dann von 12 bis 18.30 Uhr rund – eine Attraktion soll die nächste jagen.

 

Straku ist zum Markenzeichen geworden, das alle Jahre wieder die Altstadt von ihrer reizvollsten Seite zeigt. Dabei hätte nicht viel gefehlt, und das Festival hätte nach zehn erfolgreichen Jahren diesmal die Segel streichen müssen. Erst in letzter Minute ist es Philipp Falser und seinem Team gelungen, das vergleichsweise bescheiden bemessene 15 000-Euro-Budget zu sichern. Denn obwohl das Straku allenthalben als wichtiger Faktor anerkannt ist, um die Innenstadt zu beleben, hält sich die finanzielle Unterstützung in immer engeren Grenzen. Doch dafür sorgen der Festivalleiter Philipp Falser und sein Team mit umso größerem Enthusiasmus dafür, dass Esslingen auch in diesem Jahr ein Straßenkunstfestival erlebt.

Wer am Samstag durch Esslingen flaniert, kann am Postmichelbrunnen, in der Küferstraße, am Schelztor, in der Bahnhofstraße und bei der VHS am Eck in der Strohstraße Straßenkunst in allen Facetten erleben. Philipp Falser, der inzwischen auch anderswo erfolgreich Straßenkunstfestivals organisiert, ist in der Szene bestens vernetzt, und unter Künstlern hat es sich herumgesprochen, dass das Esslinger Straku ein gutes Pflaster ist.

Appetithäppchen am Postmichelbrunnen

Entsprechend groß ist das Interesse – jedes Jahr bewerben sich hunderte Straßenkünstler um einen Platz im eng getakteten Programm. Damit das Publikum ob der Vielzahl der Darbietungen nicht den Überblick verliert, servieren sämtliche Künstlerinnen und Künstler gleich zum Auftakt um 12 Uhr am Postmichelbrunnen kleine Appetithäppchen ihrer Kunst. Anschließend geht es dann an den verschiedenen Spielorten weiter.

Raphael Berthold, Philipp Falser, Sophia Baur (von links) und ihr Team organisieren das Festival. Foto: Roberto Bulgrin

Manche der Gäste sind dem Esslinger Publikum seit Jahren wohl vertraut – etwa die Luftakrobaten des Duos Vollegro, der Kinder- und Jugendzirkus Calibastra oder das Trio PHI mit seinem Mix aus Soul, Funk und Rockmusik. Clowns wie Andy Spigola und Nopalito treiben ihre Späße, das Duo Paulenzki zeigt halsbrecherische Akrobatik, Alvin Young und Klikusch zeigen Jonglage, das Duo Flowza sowie die Solokünstler Suzie Fleur und Joris Rose sorgen für den guten Ton. Und in der Straku-Hörbar bei der VHS am Eck wollen Sprechkünstler Bilder in den Köpfen des Publikums kreieren.

Weitere Themen

Kunst in Neuhausen: Zukunftsvisionen junger Architekten

Kunst in Neuhausen Zukunftsvisionen junger Architekten

Brigitte Pihulak und Andreas Wolf wollen Projekte des Kunstvereins Neuhausen einem breiteren Publikum öffnen. Dabei haben sie auch Kooperationen mit der IBA im Blick.
Von Elisabeth Maier
Esslinger Straßenkunstfestival: Viel Vergnügen beim samstäglichen Stadtbummel

Esslinger Straßenkunstfestival Viel Vergnügen beim samstäglichen Stadtbummel

Die Esslinger Innenstadt wird zur Bühne, wenn Clowns, Akrobaten, Zauberkünstler und Musiker am 16. Mai zum Straßenkunstfestival Straku einladen.
Von Alexander Maier
Plochingen: Sanierung statt Neubau – Die Energieschleuder Bauhof wird wohnlich

Plochingen Sanierung statt Neubau – Die Energieschleuder Bauhof wird wohnlich

Es sollen gute Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter und künftig auch für Mitarbeiterinnen geschaffen werden: Im Bauhofgebäude in Plochingen wurde Richtfest gefeiert.
Von Karin Ait Atmane
Finanzkrise in Esslingen: Meisterkonzerte und Schelztorhalle: Was in Esslingen auf der Kippe steht

Finanzkrise in Esslingen Meisterkonzerte und Schelztorhalle: Was in Esslingen auf der Kippe steht

Abgespeckte Veranstaltungen, eingefrorene Kulturförderung und weniger Unterstützung für Obdachlose: Esslingen stellt weitere Ideen vor, wo gespart werden soll.
Von Petra Pauli
Lost Place: Leeres Grab im Kreis Esslingen gibt Rätsel auf

Lost Place Leeres Grab im Kreis Esslingen gibt Rätsel auf

Es ist eine Art Lost Place im Kreis Esslingen: Auch nach Jahrhunderten birgt ein mystisch anmutender Raum in Denkendorf viele Rätsel. 
Von Ulrike Rapp-Hirrlinger
Köngen: Im Neubaugebiet rollen endlich wieder die Bagger

Köngen Im Neubaugebiet rollen endlich wieder die Bagger

In Köngen entsteht bezahlbarer Wohnraum – nach langem Stillstand geht die Entwicklung des Baugebiets Burgweg West III in die Endphase. Gebaut werden 58 Mietwohnungen.
Von Kerstin Dannath
Esslingen: Unfall beim Abbiegen – 13-Jähriger auf Roller leicht verletzt

Esslingen Unfall beim Abbiegen – 13-Jähriger auf Roller leicht verletzt

Ein 13-jähriger Junge wollte mit dem Tretroller die Neckarstraße in Esslingen überqueren. Dabei erfasste ihn eine Autofahrerin, und er kam leicht verletzt ins Krankenhaus.
Von Elisabeth Maier
Am Airport-Busterminal: Brand am Flughafen: Mann zündet zwei Mülleimer an

Am Airport-Busterminal Brand am Flughafen: Mann zündet zwei Mülleimer an

Am Montagnachmittag soll ein Mann am Busterminal des Stuttgarter Flughafens kurz hintereinander zwei Mülleimer in Brand gesetzt haben. Diese Strafe droht ihm nun.
Von Natalie Kanter
CHE-Hochschul-Ranking: Gute Noten in zwei Studiengängen für HfWU Nürtingen-Geislingen

CHE-Hochschul-Ranking Gute Noten in zwei Studiengängen für HfWU Nürtingen-Geislingen

Die Studierenden der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt sind offensichtlich zufrieden. In diesen Studiengängen bekam die Hochschule gute Plätze im CHE-Ranking.
Von Andreas Pflüger
Nürtingen: Elfjähriger Radfahrer bei Kollision verletzt – Autofahrerin gesucht

Nürtingen Elfjähriger Radfahrer bei Kollision verletzt – Autofahrerin gesucht

In Nürtingen ist ein elfjähriger Junge bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Die Fahrerin fuhr nach kurzer Nachfrage weiter. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Frederic Feicht
Weitere Artikel zu Esslingen Innenstadt
 
 