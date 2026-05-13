Esslinger Straßenkunstfestival Viel Vergnügen beim samstäglichen Stadtbummel
Die Esslinger Innenstadt wird zur Bühne, wenn Clowns, Akrobaten, Zauberkünstler und Musiker am 16. Mai zum Straßenkunstfestival Straku einladen.
Die Esslinger Innenstadt wird zur Bühne, wenn Clowns, Akrobaten, Zauberkünstler und Musiker am 16. Mai zum Straßenkunstfestival Straku einladen.
Sie kommen aus Mexiko, Italien, Malaysia, Brasilien, den Niederlanden und aus Deutschland, und sie wollen die Esslinger Innenstadt für einige Stunden in eine kunterbunte Freiluft-Manege verwandeln. Artisten, Zauberkünstler, Theaterensembles, Musiker, Wortakrobaten und Clowns geben sich am Samstag, 16. Mai, beim Straßenkunstfestival (Straku) ein Stelldichein. An verschiedenen Orten geht es dann von 12 bis 18.30 Uhr rund – eine Attraktion soll die nächste jagen.