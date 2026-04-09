Noch sind es ein paar Tage bis zum Start des Frühlingsfests auf dem Stuttgarter Wasen, doch für das Esslinger Partyvolk soll die Zeit bis dahin nicht zu lang werden. Dafür sorgt die Berkheimer Narrenzunft Erlenwölf mit ihrem alljährlichen Wasen-Opening, das am Samstag, 11. April, einmal mehr Musik, Partyspaß und Bierzeltstimmung in der Osterfeldhalle verspricht. Für viele Fans der guten Laune ist diese Riesenfete längst zu einem Muss geworden. Und für die Erlenwölf ist das Wasen-Opening schon kurz nach dem Ende der närrischen Kampagne ein weiterer Höhepunkt im Vereinsprogramm.