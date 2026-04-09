 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. 1500 Besucher erwartet: Party und Bierzeltstimmung in der Osterfeldhalle

Esslinger Wasen-Opening 1500 Besucher erwartet: Party und Bierzeltstimmung in der Osterfeldhalle

Esslinger Wasen-Opening: 1500 Besucher erwartet: Party und Bierzeltstimmung in der Osterfeldhalle
1
Das Hofbräu-Regiment sorgt für den guten Ton beim Wasen-Opening. Foto: Ines Rudel

Schon vor Beginn des Stuttgarter Frühlingsfests wird im Esslinger Stadtteil Berkheim gefeiert: Die Narrenzunft Erlenwölf bringt Bierzelt-Atmosphäre in die Osterfeldhalle.

Reporter: Alexander Maier (adi)

Noch sind es ein paar Tage bis zum Start des Frühlingsfests auf dem Stuttgarter Wasen, doch für das Esslinger Partyvolk soll die Zeit bis dahin nicht zu lang werden. Dafür sorgt die Berkheimer Narrenzunft Erlenwölf mit ihrem alljährlichen Wasen-Opening, das am Samstag, 11. April, einmal mehr Musik, Partyspaß und Bierzeltstimmung in der Osterfeldhalle verspricht. Für viele Fans der guten Laune ist diese Riesenfete längst zu einem Muss geworden. Und für die Erlenwölf ist das Wasen-Opening schon kurz nach dem Ende der närrischen Kampagne ein weiterer Höhepunkt im Vereinsprogramm.

 

2012 hat die Narrenzunft ihr Wasen-Opening aus der Taufe gehoben – seither ist es eine feste Größe im gut bestückten Jahreskalender der Erlenwölf. Nur in den schlimmsten Coronazeiten mussten die Veranstalter Pause machen. Jedes Jahr kurz vor dem Frühlingsfest wird die Osterfeldhalle für einen Abend in ein stilechtes Bierzelt verwandelt. Die Tickets sind heiß begehrt, bis zu 1500 Besucherinnen und Besucher, natürlich stilecht in Dirndl und Lederhose gewandet, werden Jahr für Jahr gezählt.

„Früher haben wir auch über Esslingen hinaus Werbung gemacht – das müssen wir schon längst nicht mehr“, verrät Marco Di Pilla, der zweite Zunftmeister der Erlenwölf. Kaum hängen die Plakate für das nächste Mal, da läuft der Vorverkauf für die Bierzelt-Sause auch schon auf Hochtouren, weil sich die Qualitäten der Veranstaltung herumgesprochen haben.

Beim Wasen-Opening in Esslingen wird lang gefeiert

Für die Narrenzunft ist das Indoor-Volksfest jedes Mal ein Kraftakt: Rund 70 Helferinnen und Helfer sorgen dafür, dass alles wie am Schnürchen klappt und dass fürs Publikum am Veranstaltungsabend keine Wünsche offen bleiben. Schon Tage vorher beginnt der Aufbau, schließlich soll die sonst eher neutral gestaltete Osterfeldhalle echtes Wasen-Feeling vermitteln.

Der Saal wird am Samstag um 17.30 Uhr geöffnet, das offizielle Programm beginnt um 18.30 Uhr. „Wir fangen diesmal früher an als bisher, weil sonst die Zeit vom Einlass bis zum Beginn des Bühnenprogramms so lang wird“, sagt Marco Di Pilla. Und dann geht’s bis um 1 Uhr in der Frühe rund.

Das Partyvolk fühlt sich beim Wasen-Opening sichtlich wohl. Foto: Ines Rudel

Für den guten Ton sorgt wie in jedem Jahr das Hofbräu Regiment, das auch auf dem Stuttgarter Frühlingsfest musikalisch einheizt. Seit 2005 ist die Band auf vielen Bühnen zuhause. Ob in Festzelten oder bei ausgelassenen Partys – das Hofbräu Regiment lässt es krachen.

Und die Musikerinnen und Musiker versprechen: „Wir bringen jedes Zelt zum Beben und machen jeden Abend zu einem Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst. Mit uns verwandelt sich jede Location in einen brodelnden Hexenkessel voller Begeisterung, guter Laune und bester Musik.“

Unsere Empfehlung für Sie

Schmotziger Donnerstag: Fasnet in Esslingen: Berkheimer Schlaglochpiste ärgert die Narren

Schmotziger Donnerstag Fasnet in Esslingen: Berkheimer Schlaglochpiste ärgert die Narren

Mit der Esslinger Kommunalpolitik gehen die Berkheimer Narren hart ins Gericht. Das zeigte sich am Schmotzigen Donnerstag beim Narrengericht.

Marco Di Pilla und seine Mitstreiter im Organisations-Team des Wasen-Openings können das nur bestätigen: „Das Hofbräu Regiment gehört zum Wasen-Opening ganz selbstverständlich dazu. Die Band trifft genau den richtigen Ton, und unser Publikum freut sich jedes Mal, sie wieder zu hören.“ Nur ganz zum Schluss übernimmt dann ein DJ das musikalische Programm, bis die letzten Nachtschwärmer gegen 1 Uhr in der Frühe die Osterfeldhalle verlassen.

Wie geht das Wasen-Opening zu Ende?

Für die Erlenwölf ist der Abend damit aber noch lange nicht zu Ende, schließlich beginnt noch in der Nacht zum Sonntag der Abbau. „Wir sind ein eingespieltes Team – jeder weiß, wo er zupacken muss“, erzählt Marco Di Pilla.

Und wenn dann in aller Herrgottsfrühe eine erste Bilanz gezogen wird, dürfen sich die engagierten Mitglieder der Narrenzunft gegenseitig auf die Schulter klopfen, weil sie ihren Gästen wieder mal einen unterhaltsamen Abend und der Vereinskasse einen warmen Regen beschert haben. „Die Einnahmen tun uns gut, schließlich will die Arbeit unserer Narrenzunft auch finanziert sein“, sagt Marco Di Pilla. Und er erinnert daran, dass mit dem Ende der närrischen Zeit das Vereinsleben nicht zur Ruhe kommt: „Bei uns ist das ganze Jahr über etwas geboten.“

Weitere Themen

Leinfelden-Echterdingen: Schönstes Blütenwetter auf den Fildern

Leinfelden-Echterdingen Schönstes Blütenwetter auf den Fildern

Auf den Streuobstwiesen der Fildern haben sich unzählig viele Knospen geöffnet. Was sind das für Bäume, die jetzt blühen? Und wann legen die Apfelbäume nach?
Von Natalie Kanter
Hohe UV-Strahlung: AOK warnt: Vorsicht vor der Frühlingssonne

Hohe UV-Strahlung AOK warnt: Vorsicht vor der Frühlingssonne

Noch ist nicht Sommer. Aber die UV-Strahlung ist wegen des Klimawandels schon jetzt hoch. Das bleibt auch im Kreis Esslingen nicht ohne Folgen.
Von Petra Pauli
Kreis Esslingen: „Pflegebauernhof“: Familie baut auf eigenem Grund ein Pflegeheim

Kreis Esslingen „Pflegebauernhof“: Familie baut auf eigenem Grund ein Pflegeheim

Während große Sozialträger ihre Pflegeheim-Projekte auf Eis legen, lässt sich eine Familie in Ebersbach-Sulpach nicht beirren: Harigels haben einen „Pflegebauernhof“ gebaut.
Von Karin Ait Atmane
Radfahren auf den Fildern: „Das ist so eine Ignoranz“: Plötzlich versperrte Wege sorgen für Frust

Radfahren auf den Fildern „Das ist so eine Ignoranz“: Plötzlich versperrte Wege sorgen für Frust

Bei den milden Temperaturen sind viele Menschen mit dem Rad unterwegs. Nicht angekündigte Baustellen erschweren auf den Fildern aber immer wieder das Vorankommen. Warum?
Von Philipp Braitinger
Regionalzug Richtung Esslingen: 16-Jähriger will Streit schlichten und wird geschlagen – Polizei sucht Zeugen

Regionalzug Richtung Esslingen 16-Jähriger will Streit schlichten und wird geschlagen – Polizei sucht Zeugen

Ein Jugendlicher wird in einem Zug zwischen Reutlingen und Esslingen geschlagen, als er einen Streit zwischen zwei Fahrgästen beenden will. Die Bundespolizei sucht nach dem Täter.
Von Frederic Feicht
Tödlicher Unfall im Kreis Esslingen: Liegeradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Tödlicher Unfall im Kreis Esslingen Liegeradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein 54-Jähriger ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Hochwanger Steige (Kreis Esslingen) gestorben. Ein Autofahrer war auf dessen Liegerad aufgefahren.
Von Frederic Feicht
Smart Home im Kreis Esslingen: In diesem Haus wird alles zentral gesteuert: Leben in einem prämierten Neubau

Smart Home im Kreis Esslingen In diesem Haus wird alles zentral gesteuert: Leben in einem prämierten Neubau

Sascha Patkas Eigenheim in Kohlberg (Kreis Esslingen) wurde mit dem Gütesiegel „Klimahaus Baden-Württemberg“ prämiert. Was es so besonders macht.
Von Elke Hauptmann
Netze-BW modernisiert Stromnetz: Bauarbeiten haben begonnen: Verkehr in Esslinger Stadtteil eingeschränkt

Netze-BW modernisiert Stromnetz Bauarbeiten haben begonnen: Verkehr in Esslinger Stadtteil eingeschränkt

Wegen Bauarbeiten am Stromnetz kommt es zu Verkehrseinschränkungen in Esslingen. In welchen Straßen die Arbeiten stattfinden und was Busfahrgäste beachten müssen.
Von Frederic Feicht
Paula Ausserdorfer aus Denkendorf: „Freude bereiten“: 75-Jährige strickt täglich sieben Stunden

Paula Ausserdorfer aus Denkendorf „Freude bereiten“: 75-Jährige strickt täglich sieben Stunden

Paula Ausserdorfer aus Denkendorf (Kreis Esslingen) strickt leidenschaftlich gerne. Das hält die 75-Jährige nicht nur fit. Sie macht damit auch anderen eine Freude.
Von unserer Redaktion
B 10 im Kreis Esslingen: Motorradfahrer tödlich verunglückt – Familie vor ungewisser Zukunft

B 10 im Kreis Esslingen Motorradfahrer tödlich verunglückt – Familie vor ungewisser Zukunft

Vor wenigen Tagen ist auf der B 10 bei Reichenbach (Kreis Esslingen) ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Seine Frau und die zwei Söhne stehen nun vor einer ungewissen Zukunft.
Von Elke Hauptmann
Weitere Artikel zu Esslingen Programm Tickets Karten
 
 