Die EU-Kommission will lange Bahnreisen in der EU einfacher machen. Die Unternehmen sollten das als Chance begreifen, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.
13.05.2026 - 17:26 Uhr
Es ist Zeit, an den erbitterten Streit über das Roaming zu erinnern. Noch vor zehn Jahren konnte es zur Kostenfalle werden, das eigene Handy im Ausland einzuschalten. Dann lichtete die EU per Gesetz den Gebührendschungel und inzwischen haben sich alle daran gewöhnt, das Smartphone im Urlaub auch ohne Panikattacken zu benutzen. Von dem Streit redet heute keiner mehr.