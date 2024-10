Trotz Widerstand aus Deutschland erhebt die EU ab sofort Ausgleichszölle auf in China produzierte Elektroautos. Warum sich die Europäische Union dazu entschieden hat und mit welchen Auswirkungen deutsche Autokäufer und Hersteller rechnen müssen.

Veronika Kanzler 30.10.2024 - 17:59 Uhr

Fünf Jahre lang will die EU China zusätzlich zur Kasse bitten, wenn ein in der Volksrepublik produziertes Auto in die Europäische Union importiert wird. Schutz vor subventionierten Einfuhren nennt die EU-Kommission diese Strafzölle, die seit dem 30. Oktober 2024 in Kraft sind. Davon sind nicht nur chinesische Hersteller betroffen, sondern alle, die Elektroautos in China produzieren. Was diese Entscheidung für Autokäufer bedeutet und welche wirtschaftlichen Folgen die deutschen Autobauer befürchten.