Die Kritik am Corona-Aufbaufonds ist laut. Nun kritisiert der Europäische Rechnungshof scharf die mangelnde Transparenz der Geldflüsse.
06.05.2026 - 16:10 Uhr
Gute Nachrichten für Deutschland. Berlin bekommt weitere 4,6 Milliarden Euro aus dem Corona-Aufbaufonds der Europäischen Union ausbezahlt. Das Geld soll unter anderem in Elektromobilität, Gebäudesanierung, Wasserstoff-Forschung und die Digitalisierung der Verwaltung fließen, wie die EU-Kommission mitteilte. Konkret geht es etwa um die Unterstützung beim Kauf von Elektrofahrzeugen sowie den Ausbau des Ladesäulen-Netzes.