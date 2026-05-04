Die EU trifft sich in Armenien mit ihren Partnerstaaten. Zum ersten Mal ist Kanada dabei und manche träumen vom Beitritt des Landes zur Union.
Die Europäische Union ist reich an politischen Gremien. Die meisten davon fristen allerdings ein Schattendasein. Zu dieser Kategorie zählt die Europäischen Politischen Gemeinschaft. Eingerichtet wurde die EPG einst auf Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Ziel war es, die EU und die anderen europäischen Staaten enger zusammenzuführen. Das Bündnis sollte der sichtbare Beweis dafür sein, dass Russland in Europa weitgehend isoliert ist. Seither fristet die EPG allerdings ein Mauerblümchendasein, was auch an ihrer fehlenden Relevanz liegt. Denn bei den Treffen werden keine Entscheidungen getroffen, sie dienen lediglich dem informellen Austausch zwischen den Staats- und Regierungschefs.