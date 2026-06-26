EU und China Europas härtere Gangart gegen China
Die EU sucht nach Antworten auf Pekings Exportoffensive. China droht mit Gegenmaßnahmen, in dieser angespannten Atmosphäre kommt der chinesische Handelsminister am Montag nach Brüssel.
Die EU sucht nach Antworten auf Pekings Exportoffensive. China droht mit Gegenmaßnahmen, in dieser angespannten Atmosphäre kommt der chinesische Handelsminister am Montag nach Brüssel.
Europa steckt in der China-Klemme. „Die EU hat keine Wahl, ob sie mit China zusammenarbeiten will oder nicht“, sagt Bernd Lange. Allein angesichts der wirtschaftlichen Stärke Pekings sei ein Dialog unumgänglich, konstatiert der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament. Die EU-Staaten – allen voran Deutschland – haben den Aufstieg Chinas in einer geradezu selbstgefälligen Arroganz über viele Jahre ignoriert. Das riesige Reich ist nicht mehr nur Absatzmarkt und Werkbank, inzwischen exportiert Peking fast dreimal mehr nach Europa als andersherum.