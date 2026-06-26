EU und China: Europas härtere Gangart gegen China

Europa steckt in der China-Klemme. „Die EU hat keine Wahl, ob sie mit China zusammenarbeiten will oder nicht“, sagt Bernd Lange. Allein angesichts der wirtschaftlichen Stärke Pekings sei ein Dialog unumgänglich, konstatiert der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament. Die EU-Staaten – allen voran Deutschland – haben den Aufstieg Chinas in einer geradezu selbstgefälligen Arroganz über viele Jahre ignoriert. Das riesige Reich ist nicht mehr nur Absatzmarkt und Werkbank, inzwischen exportiert Peking fast dreimal mehr nach Europa als andersherum.

Die Sorgenliste ist lang Die Liste der europäischen Sorgen im Handel mit China ist lang. Der Industriestandort Deutschland hat in diesem Fall besonders schwer zu kämpfen. Die deutschen Autobauer blicken mit Bangen auf die Flut von billigen Elektroautos und die Stahlwerke kämpfen ums Überleben, da die Hälfte der weltweiten Stahlproduktion inzwischen aus China kommt. Damit nicht genug, für schlechte Stimmung sorgen Pekings Exportbeschränkungen für wichtige Rohstoffe oder Halbleiter. Ärger schaffen auch die Marktvorteile, die Peking den eigenen Firmen mit massiven Staatshilfen verschafft – ebenso wie die Währungspolitik Pekings, mit der Unterbewertung des chinesischen Renminbi.

Die Europäische Union will nun raus aus dieser Abhängigkeit und hat in einzelnen Bereichen bereits Gegenmaßnahmen erlassen. Brüssel erhebt Zölle auf Elektroautos aus China, will chinesische Firmen wie Huawei aufgrund von Sicherheitsbedenken in ihren Netzen ersetzen und Unternehmen von öffentlichen Ausschreibungen ausschließen, wenn sie unfaire Staatshilfen erhalten. „Unsere Handelsbeziehungen mit China haben einen Punkt erreicht, an dem ein Neustart notwendig ist. Kein Konfrontationskurs, aber eine Neugewichtung“, betonte jüngst EU-Handelskommissar Maros Sefcovic.

Das sehen offensichtlich auch die Verantwortlichen in Peking so. Herrschte bisher eine gewisse Sprachlosigkeit auf beiden Seiten, will man nun in den direkteren Dialog treten. So hat der chinesische Handelsminister Wang Wentao für kommenden Montag seinen Besuch in Brüssel angekündigt. Doch Cai Run, Botschafter des Landes bei der EU, macht kurz vor dem Treffen noch einmal deutlich, dass die Zeiten vorbei sind, in denen China als Bittsteller aufgetreten ist. „Die beiden Seiten sind Partner, keine Rivalen und ganz gewiss keine Feinde“, sagte Cai Run bei einer Veranstaltung in Brüssel und schob eine Warnung nach. Sollte Europa „restriktive und diskriminierende Maßnahmen gegen China“ ergreifen, werde Peking „Gegenmaßnahmen ergreifen müssen, um seine legitimen Interessen zu verteidigen“.

Uneinigkeit als Problem

Das Problem Brüssels in seiner China-Politik ist wieder einmal die Uneinigkeit der 27 EU-Staaten. So fordern etwa Frankreich, Polen oder die skandinavischen Länder schon lange ein härteres Vorgehen gegen Peking. Sie wurden aber von Deutschland ausgebremst, dessen Wirtschaft sehr stark vom Handel mit China abhängig ist. Aber auch Spanien und Griechenland zögern, weil sie die Investitionen aus Peking nicht missen wollen. Inzwischen ist aber auch in Berlin angesichts der Horrornachrichten aus dem Maschinen- und Autobau oder der Chemie- und Stahlindustrie der Handlungsdruck so groß, dass die Politik eine schärfere Gangart gegenüber Peking unterstützt.

Auch wegen der Warnung von EU-Diplomaten, dass jeden Monat rund 10.000 Jobs in Europa verloren gehen, sind die Länder der Union bereit, konkrete Schritte gegen die chinesische Übermacht einzuleiten – auch auf die Gefahr hin, dass China Gegenmaßnahmen einleitet. Langfristig sei das auf jeden Fall besser, als Peking einfach das Feld zu überlassen. Nach dem letzten Gipfel des Rates hat die EU-Kommission von den Staaten die Aufgabe bekommen, Vorschläge zu entwickeln, wie die EU Ungleichgewichte im Handel korrigieren und Pekings Subventionen schärfer bekämpfen kann.

Handelskrieg soll vermieden werden

Die Hoffnung ist, dass ein Handelskrieg vermieden wird, der auch nicht im Interesse Chinas liegen könne. „Peking ist mit seinen riesigen Überkapazitäten auch auf den europäischen Absatzmarkt angewiesen“, betont Michael Bloss, Mitglied der China-Delegation des Europaparlaments. Schon aus diesem Grund sei das Land an Verhandlungen mit der EU interessiert. In den Augen des Grünenpolitikers greifen die geplanten Abwehrmaßnahmen allein aber zu kurz. Gleichzeitig müssten die EU-Staaten daran arbeiten, die Industrieproduktion in Europa zu halten, anstatt sie nach China abzugeben. Es sei ein schwieriger Weg, aber Ziel müsse es sein, sich auf allen Ebenen unabhängiger von China zu machen.